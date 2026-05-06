กลิ่นหอม รสหวานจาก &'ทุเรียนไทย&' หนุนการค้าสินค้าเกษตรจีน-อาเซียน

สำนักข่าวซินหัวรายงาน —ยามฤดูทุเรียนวนเวียนมาถึง ปรากฏการณ์ "อิสรภาพของการรับประทานทุเรียน " (durian freedom) กลายเป็นประเด็นฮิตบนโลกออนไลน์จีน ชาวเน็ตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแชร์คลิปวิดีโอสั้นพากันแบ่งปันเคล็ดลับการเลือกทุเรียนจนถึงการเดินทางไปเก็บและชิมทุเรียนถึงสวน โดยเฉพาะ "ทุเรียนไทย " ที่ครองใจผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากด้วยรสชาติอันยอดเยี่ยม รวมถึงผู้คนในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน
ทุเรียนหมอนทองกองพะเนินส่งกลิ่นหอมดึงดูดใจผู้คนที่มาเดินตลาดค้าส่งผลไม้ไห่จี๋ซิงในเมืองหนานหนิงของกว่างซี ขณะบรรดาผู้ค้าส่งจากทั่วทุกสารทิศพากันมาเลือกดูผลทุเรียนที่มีคุณภาพและเจรจาต่อรองราคาซื้อขายกันอย่างคึกคักมีชีวิตชีวา โดยเจ้าของร้านผลไม้คนหนึ่งกล่าวว่าทุเรียนไทยมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น ตอนนี้ทุเรียนหมอนทองจากไทยทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและราคายังไม่พุ่งสูง ทำให้มีคนแวะเวียนมาเลือกซื้อทุกวัน
กลุ่มคนในแวดวงอุตสาหกรรมทุเรียนมองว่ากระแสความนิยมทุเรียนไทยในจีนไม่เพียงเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติจากกลไกอุปทานและอุปสงค์ของตลาด แต่ยังเป็นภาพสะท้อนอันชัดเจนของการกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีนกับไทยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดย " กว่างซี " ในฐานะ ประตูสู่อาเซียน กลายเป็นหนึ่งในช่องทางหลักเข้าสู่ตลาดจีนของทุเรียนไทย เนื่องด้วยข้อได้เปรียบเฉพาะตัวทางภูมิศาสตร์ กอปรกับการบริการพิธีการศุลกากรอันมีประสิทธิภาพ
ช่วงไม่กี่วันมานี้ ด่านโหย่วอี้กวน ในเมืองผิงเสียงของกว่างซี ซึ่งเป็นด่านบกขนาดใหญ่ที่สุดของจีนที่เชื่อมต่อกับอาเซียน มีรถบรรทุกข้ามพรมแดนรอผ่านพิธีการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นที่ขนส่งทุเรียนไทย โดยข้อมูลสถิติระบุว่าด่านโหย่วอี้กวนรับรองการนำเข้าผลไม้ในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) รวม 2.53 พันล้านหยวน (ราว 1.13 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1.1 เท่า ซึ่งเป็นการนำเข้าทุเรียนถึง 55,000 ตัน เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า
ขณะเดียวกันท่าเรือชินโจวของกว่างซีได้รับรองการนำเข้าทุเรียนอย่างคึกคัก เช่น เมื่อวันที่ 19 เม.ย. มีเรือสินค้าขนส่งทุเรียนสดจากไทย จำนวน 60 ตัน จอดเทียบท่าต้าหล่านผิงของท่าเรือชินโจว ซึ่งถือเป็นทุเรียนนำเข้าชุดแรกของท่าเรือชินโจวในปี 2026 โดยท่าเรือชินโจวได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิด "ช่องทางด่วน" สำหรับการนำเข้าสินค้าสด ซึ่งดำเนินมาตรการเกื้อหนุนอย่างตรวจสอบล่วงหน้า ตรวจสอบทันทีที่มาถึง และเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ถังเสี่ยวฟู่ รองศาสตราจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกว่างซี กล่าวว่า การค้าทุเรียนเป็นดาวเด่นของความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีนกับไทย โดยกระแสนิยมทุเรียนไทยและสินค้าเกษตรอื่นๆ ในกว่างซีเป็นบทพิสูจน์สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงความผูกพันระหว่างประชาชนสองฝ่าย ทุเรียนที่หอมหวนไม่เพียงเพิ่มความหลากหลายใน "ตะกร้าผลไม้" ของชาวจีน แต่ยังช่วยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแก่เกษตรกรไทย
ทั้งนี้ การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับไทย มีโอกาสพัฒนาอีกมากตามอานิสงส์จากนโยบายของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) พิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นที่สมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้น โดยการค้าผลไม้เมืองร้อนข้ามพรมแดนที่เฟื่องฟูเฉกเช่นทุเรียนกลายเป็นจุดเชื่อมโยงอันหอมหวานระหว่างจีนกับอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกด้านการเกษตร โลจิสติกส์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงผลักดันการประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกัน