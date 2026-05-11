คลิกคลิป : เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เปิดตัว “ทีมหุ่นยนต์ตำรวจจราจรอัจฉริยะ” ชุดแรกของจีน

เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เปิดตัว “ทีมหุ่นยนต์ตำรวจจราจรอัจฉริยะ” ชุดแรกของจีน เพื่อช่วยจัดการการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันแรงงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. หุ่นยนต์ตำรวจจราจรอัจฉริยะ 15 ตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสำคัญทั่วเมือง ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้า ทีมหุ่นยนต์ชุดนี้ถือเป็น “กองกำลังตำรวจจราจรหุ่นยนต์” ชุดแรกของจีน โดยสามารถโต้ตอบกับหุ่นยนต์ผ่านหน้าจอสัมผัสได้ เช่น สอบถามเส้นทางไปยังทะเลสาบซีหู แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง หุ่นยนต์สามารถประมวลผลและแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมได้ทันที
หน้าที่สำคัญของหุ่นยนต์ คือ การจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกถนนถีอวี่ฉาง ตัดกับถนนเหยียนอัน ซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่น หุ่นยนต์สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร และทำท่าทางควบคุมการจราจร เช่น สั่งหยุด ให้รถผ่าน หรือเลี้ยว ได้อย่างแม่นยำ
นักท่องเที่ยวกล่าวว่า ประทับใจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ขณะที่ประชาชนระบุว่า นี่คือ ภาพสะท้อนของเมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง
หุ่นยนต์เหล่านี้ ติดตั้งระบบวิเคราะห์ภาพด้วยอัลกอริทึมขั้นสูง สามารถตรวจจับพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจรได้ เช่น ผู้ขี่จักรยานหยุดล้ำเส้น หรือที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อพบการกระทำผิด หุ่นยนต์จะส่งคำเตือนด้วยเสียงแบบสุภาพ
Chen Sanchuan เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เปิดเผยว่า หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องหลังการชาร์จพลังงาน โดยจัดวางกำลังตามความความเหมาะสม เน้นปฏิบัติหน้าที่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า ตอนเย็น และช่วงกลางวันบริเวณย่านการค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจร
Cao Lingzhi เจ้าหน้าที่กองกำกับการบริหารจัดการจราจร สำนักงานความมั่นคงสาธารณะหางโจว อธิบายว่า ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนกฎจราจรและไม่ปฏิบัติตามหลังหุ่นยนต์เตือนครบ 3 ครั้ง ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบส่วนกลางโดยอัตโนมัติ และมีมาตรการติดตามเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
หลังวันหยุดยาว ทางการเมืองหางโจวมีแผนจะนำทีมหุ่นยนต์ตำรวจจราจรปฏิบัติงานจราจรในแต่ละพื้นที่ สะท้อนทิศทางการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ของจีนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพการบริการสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา : China Media Group