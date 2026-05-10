คลิกคลิป : จีนเริ่มมาตรการ “ห้ามทำประมงฤดูร้อน” 4 ทะเลสำคัญ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลระยะยาว

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มาตรการห้ามทำประมงประจำปีของจีนในช่วงฤดูร้อนเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ ทะเลป๋อไห่ ทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และน่านน้ำทางตอนเหนือในทะเลจีนใต้ โดยหน่วยยามชายฝั่งและหน่วยงานด้านประมงเริ่มปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ระยะเวลาการห้ามทำประมงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ประมาณ 3 เดือนครึ่ง ถึง 4 เดือนครึ่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว เรือประมงเกือบ 120,000 ลำ ทั่วประเทศต้องจอดเทียบท่าเพื่อหยุดทำประมงชั่วคราว

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และหน่วยยามฝั่ง เปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการห้ามทำประมงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการที่เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง 

ปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งปราบปรามการออกเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบทำประมง การทำลายอุปกรณ์นำทางเป่ยโต่ว และการทำประมงผิดกฎหมาย

มาตรการห้ามทำประมงฤดูร้อนถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการผลักดันการทำประมงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมามีความสมดุลในระยะยาว 

Zhou Chunlin เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สำนักงานยามฝั่งเมืองฝางเฉิงก่าง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ปฏิบัติการนี้ช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นตัว ส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน และรักษาผลประโยชน์ของชาวประมงในอนาคตอย่างแท้จริง



ที่มา : China Media Group