คลิกคลิป : ร้านค้า “Pet-friendly” ในปักกิ่งฮิตต่อเนื่อง รับกระแสเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเติบโต

ร้านค้าที่เป็น Pet-friendly ในกรุงปักกิ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ กระแสการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยิ่งคึกคัก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการในร้านค้าแบบ “Pet-friendly” เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
รายงาน “อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีน ปี 2026 (รายงานผู้บริโภค)” ระบุว่า ในปี 2025 จำนวนสุนัขและแมวเลี้ยงในเขตเมืองของจีนมีมากถึง 126 ล้านตัว ส่งผลให้มูลค่าตลาดการบริโภคสัตว์เลี้ยงขยายตัวแตะ 312,600 ล้านหยวน (ประมาณ 45,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนถึง 405,000 ล้านหยวนภายในปี 2028
หนึ่งในตัวอย่าง คือ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงในปักกิ่ง ซึ่งมีพื้นที่สนามหญ้ากลางแจ้งให้สัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นอย่างอิสระ ช่วยให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันอย่างเพลิดเพลิน ร้านลักษณะนี้จึงกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมแห่งใหม่ของครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ในเมือง
นอกจากพื้นที่สำหรับพักผ่อนแล้ว ร้านค้าเหล่านี้ยังมีสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์ยุคใหม่อย่างรอบด้าน
ที่มา : China Media Group