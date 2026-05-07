คลิกคลิป : นักวิทยาศาสตร์จีนค้นพบแร่ใหม่ 2 ชนิดจากหินดวงจันทร์ของฉางเอ๋อ-5

ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นความก้าวหน้าล่าสุด ต่อจากการค้นพบแร่ธาตุบนดวงจันทร์ชนิดแรกของจีน หรือ “หินฉางเอ๋อ” เมื่อปี 2022 จนถึงปัจจุบันนี้ ทั่วโลกมีการค้นพบแร่ธาตุใหม่จากตัวอย่างหินจากดวงจันทร์รวมแล้วทั้งสิ้น 8 ชนิด
องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) เปิดเผยว่า แร่ธาตุที่ค้นพบใหม่ทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ “แมกนีซิโอแชนเจไซต์-(Y)” และ “แชนเจไซต์-(Ce)” ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการว่าด้วยการตั้งชื่อและจำแนกแร่ธาตุใหม่ของสหภาพแร่ธาตุระหว่างประเทศแล้ว
สำหรับแร่ “แมกนีซิโอแชนเจไซต์-(Y)” พบได้ในเศษหินบะซอลต์บนดวงจันทร์ เป็นหลัก มีลักษณะเป็นแท่งผลึกขนาด 2-30 ไมโครเมตร หรือ ประมาณ 1/3-1/30 ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์
โฮ่ว เจิ้งเฉียน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการสำรวจดาวเคราะห์ของจีน และสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน ระบุว่า แร่ธาตุที่ค้นพบใหม่เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ที่มา : China Media Group