คลิกคลิป : จีนจัดงานสัปดาห์การอ่านแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา จีนได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์การอ่านแห่งชาติ” ครั้งแรก พร้อมกับจัดการประชุมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 5 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายทั่วประเทศ ตั้งแต่การบรรยาย งานแสดงหนังสือ งานเสวนา ไปจนถึงการบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคม
ในฐานะประเทศที่มีอารยธรรมสืบเนื่องยาวนานกว่า 5,000 ปี จีนให้ความสำคัญกับการอ่านและการเรียนรู้มาโดยตลอด ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้ยกระดับ “การอ่านของประชาชน” ขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 และรายงานการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี
งานแสดงหนังสือปักกิ่งได้จัดตั้งพื้นที่จัดแสดง 4 แห่ง และเตรียมจัดกิจกรรมมากกว่า 70 รายการ ในชุมชน พื้นที่เชิงพาณิชย์ และสถานศึกษา เพื่อมอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแก่ประชาชนในกรุงปักกิ่ง
ขณะเดียวกัน ที่ตำบลโบราณจูเจียเจี่ยว นครเซี่ยงไฮ้ แหล่งวัฒนธรรม 6 แห่ง กำลังนำเสนอประสบการณ์การอ่านที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยผสานงานหัตถศิลป์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เข้ากับกิจกรรมการอ่านร่วมกันในครอบครัว
ที่มา : China Media Group