ปิดโรงงานทั้งเมือง! "สีจิ้นผิง" สั่งรองนายกฯ ลงพื้นที่โรงงานดอกไม้ไฟระเบิด ปราบโรงงานเถื่อนทั่วประเทศ

สืบเนื่องจากโศกนาฏกรรมโรงงานดอกไม้ไฟหวาเซิ่ง จำกัด ในเมืองหลิวหยาง นครฉางซา มณฑลหูหนาน ระเบิดครั้งรุนแรงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งสูงถึง 26 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 61 ราย นั้น ล่าสุดทางการนครฉางซาได้สั่งการให้โรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟทุกแห่งในเมืองหลิวหยางหยุดการผลิตและปิดปรับปรุงระบบความปลอดภัยทั้งหมดในทันที
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สั่งการให้นายจาง กั๋วชิง รองนายกรัฐมนตรีจีนลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดเหตุระเบิดดังกล่าว โดยรองนายกฯ จีนได้เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเมืองหลิวหยาง พร้อมสั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนอุบัติเหตุระดับคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบมาลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
รองนายกรัฐมนตรีจีนยังได้สั่งปราบปรามโรงงานที่ลักลอบผลิตเกินจำนวนหรือดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายทั่วประเทศ โดยย้ำว่าห้ามหน่วยงานรัฐใช้วิธีปรับเงินแทนการเข้าควบคุมดูแลอย่างเด็ดขาด
นครฉางซาได้ระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า 1,500 นาย จากทั้งหน่วยดับเพลิง หน่วยจัดการเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเร่งค้นหาผู้ประสบภัย ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ และส่งตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าการทำงานมีความยากลำบากอย่างยิ่ง เนื่องจากในพื้นทีมีเศษซากพลุและดอกไม้ไฟทั้งที่สำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการปะทุและระเบิดขนาดย่อมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้บริหารและผู้มีส่วนรับผิดชอบของสถานประกอบการดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ ทางการยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและแหล่งน้ำในบริเวณโดยรอบโรงงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลการประเมินชี้ว่าดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่พบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
นายเฉิน ป๋อจาง นายกเทศมนตรีนครฉางซา ได้กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสังคมอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุว่ามีความเสียใจและตระหนักถึงความบกพร่องของตนเองอย่างที่สุด ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลจะประสานงานร่วมมือกับการสืบสวนอย่างเต็มที่
อนึ่ง เมืองหลิวหยัง เป็นแหล่งผลิตดอกไม้ไฟที่มีชื่อเสียงของจีน เมื่อปีที่แล้วจีนส่งออกดอกไม้ไฟ มูลค่า1,140 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน2 ใน 3 ของยอดขายดอกไม้ไฟทั่วโลก
