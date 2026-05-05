สวนสัตว์จีนโดนถล่ม! ปล่อยสิงโตซูบผอม แจงไม่ยอมกินอาหารกว่า 40 วัน เพราะตรอมใจคิดถึงคู่...

ความรักของเจ้าป่า! สวนสัตว์เปิ่นซี ในมณฑลเหลียวหนิง ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ หลังคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายโดยนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้ว เผยให้เห็นภาพสิงโตตัวผู้ที่ดูไร้ชีวิตชีวา นอนนิ่งอยู่บนพื้น ซึ่งสภาพผอมโซจนเห็นกระดูก ไม่มีราศีเจ้าป่า พร้อมแคปชันที่ระบุว่า มันอดอาหารจนผอมกะหร่องอย่างกับกระดาษ ได้สร้างความกังวลใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
ภายหลังเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า สิงโตแอฟริกาตัวดังกล่าวมีชื่อว่า "ต้าเหมา" มันมีอายุครบ 14 ปีในปีนี้ หลังจากที่ "พ่านพ่าน" คู่ของมันแก่ตายไปในช่วงเดือนส.ค. ต้าเหมาก็ดูซึมๆ ดูไม่มีความสุข และไม่ค่อยร่าเริงนับแต่นั้นมา แถมยังไม่ยอมกินอะไรเลย นอกจากน้ำเปล่ากว่า 40 วัน ก่อนที่จะกินอาหารบ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อยและนานๆ ครั้งเท่านั้น
พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำหนักตัวของต้าเหมาลดลงเรื่อยๆ จนผ่ายผอมอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ทางสวนสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมีการทำงานร่วมกับสัตวแพทย์เพื่อดูแลต้าเหมาอย่างเต็มที่ ซึ่งต้าเหมาก็เริ่มกลับมากินอาหารได้ตามปกติในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา
ปัจจุบัน ต้าเหมากินเนื้อวัวและเนื้อไก่ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อวัน สุขภาพโดยรวมของมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังชอบอาบแดดและเปิดใจยอมรับ "โต้วโต้ว" สิงโตแอฟริกาเพศเมีย ซึ่งเป็นคู่ใหม่ของมันแล้วด้วย
ทั้งนี้ ตามรายงาน สิงโตแอฟริกาเป็นสัตว์สังคม ปกติแล้วสิงโตแอฟริกาที่อยู่ในป่าจะมีอายุขัยประมาณ 12-15 ปี ขณะที่สิงโตที่เลี้ยงจะมีอายุขัยประมาณ 16-22 ปี
คลิกชมคลิปในข่าว
万物皆有灵！伴侣去世老狮王绝食求死
ที่มา : 動物園喪偶獅子變皮包骨 職員揭內幕：40多日無正常進食 (Sing Tao)
辽宁动物园雄狮痛失配偶 逾40天几乎不进食瘦成“皮包骨” (Oriental Daily)