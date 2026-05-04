จำกันได้ไหม? &'หนุ่มทิเบตที่หล่อที่สุดในจีน&' ดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืน จากคลิปไวรัล 7 วินาที เมื่อ 5 ปีก่อน ล่าสุดกลายเป็นดารา "จอเงิน" แล้ว

จากเด็กหนุ่มธรรมดาๆ ที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ภายในอำเภอหลี่ถัง แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เมื่อ 5 ปีก่อน ล่าสุด “แทมดริน” หรือ "ติงเจิน" ในวัย 24 ปี เจ้าของฉายา “หนุ่มทิเบตที่หล่อที่สุดในจีน” ได้กลายเป็นนักแสดงแล้ว
โดยหนุ่มชาวทิเบตคนนี้ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกออนไลน์ จากคลิปวิดีโอความยาวเพียง 7 วินาที ที่ช่างภาพรายหนึ่งได้บันทึกไว้ ก่อนโพสต์ลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน
นัยน์ตาประกายสุกใส รอยยิ้มอันบริสุทธิ์ ไม่ปรุงแต่ง ดูใสซื่อและเป็นธรรมชาติ ทำเอาผู้คนต่างพากันตกหลุมรักหนุ่มคนนี้ จนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 2 ล้านคนภายในวันเดียว
กระแสความฮอตของติงเจินในวัย 19 ปี ทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็น "ทูตการท่องเที่ยว” ประจำอำเภอหลี่ถัง โดยได้รับค่าตอบแทน 3,500 หยวน (ประมาณ 17,500 บาท) ต่อเดือน พร้อมประกันสังคม
ผู้คนต่างชื่นชมที่เขาใช้ประโยชน์จากความโด่งดังของตนเอง ทำประโยชน์ให้บ้านเกิด ที่สำคัญ คือ พวกเขาหวังว่า ติงเจินจะไม่ก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิง เพราะที่นั่นอาจเป็นสถานที่อันตรายสำหรับหนุ่มคนนี้ และทำให้ตัวตนความใสซื่อบริสุทธิ์ของเขานั้นหายไป
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ติงเจินได้รับโอกาสในการเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้อยู่หลายรายการ กระทั่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะนักแสดงภาพยนตร์โรแมนติก เรื่อง Everlasting Love ซึ่งฉายในปี 2025 โดยเขารับเป็นเด็กหนุ่มชาวทิเบต ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้กับตัวเอกของเรื่อง
เส้นทางการเป็นนักแสดงของติงเจินยังไม่หยุดแค่นั้น โดยในเดือนเม.ย.ของปีนี้ ติงเจินได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง ครั้งที่ 16 ในฐานะนักแสดงนำจากภาพยนตร์ เรื่อง Sumpa Kingdom ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่บอกเล่าเรื่องราวของเยาวชนชาวทิเบตที่ออกตามหาและสืบค้นรากเหง้าของตนเอง
แน่นอนว่า การผันตัวมาเป็นนักแสดงของติงเจินย่อมได้รับกระแสตอบรับจากทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ โดยแฟนคลับบางส่วนก็สนับสนุนเขา ขณะที่อีกส่วนรู้สึกว่า ติงเจินที่เป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง ไม่แต่งหน้านั้นดูดีกว่ามาก นอกจากนี้ เพราะโด่งดังเปรี้ยงปร้างจากหน้าตา เขาจึงถูกกลุ่มแอนตี้แฟนโจมตีอย่างหนัก แต่ถึงอย่างนั้น ภาพยนตร์และรายการต่างๆ ที่เขาเลือกรับ ก็มักจะเกี่ยวข้องและเป็นการโปรโมทบ้านเกิดของเขาทั้งสิ้น
ตามรายงาน ในปี 2019 อำเภอหลี่ถังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 1 ล้านคน และเพิ่มเป็น 4 ล้านคนในปี 2024 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น เด็กๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ต่างจากสมัยของติงเจิน ที่ต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อมาทำงานหาเลี้ยงชีพ
ช่วงครบรอบ 5 ปีของการกลายเป็นคนดัง ติงเจินได้โพสต์จดหมายฉบับหนึ่งลงโซเชียล เนื้อความในจดหมายตอนหนึ่งระบุว่า มีหลายคนถามว่าทำไมเขาถึงโชคดีแบบนี้ ซึ่งติงเจินก็บอกว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรเหมือนกัน แต่หวังว่า ความโชคดีของเขาจะทำให้คนอื่นโชคดีตามไปด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวันเวลาผ่านไป ความฝันในการชนะการแข่งขันทุกรายการในฐานะ “เจ้าชายบนหลังม้า” ของติงเจินก็เปลี่ยนไปด้วย ปัจจุบัน ติงเจินฝันที่จะได้ลองทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร แค่ได้ลงมือทำก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้ว
ที่มา : Tibetan herder goes from internet darling to tourism ambassador, now romantic film actor (SCMP)