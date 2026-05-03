แชร์สนั่น! พระจีนชอบเล่น Counter-Strike ยันเล่นได้ไม่ใช่เรื่องผิด หากแยกแยะได้จะมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

คลิปสัมภาษณ์ผู้เล่น Counter-Strike ของบล็อกเกอร์รายหนึ่งกลายเป็นไวรัลและสร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียล หลังใครจะไปคิดว่าหนึ่งในผู้เล่นสุดเซียนจะเป็นพระภิกษุ ที่บวชมาแล้วกว่า 20 พรรษา
โดยพระภิกษุ "หัวเหยียน" จากวัดจงผู่ถัว เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นผู้เล่น Counter-Strike (เกมแนวกลยุทธ์แบ่งฝ่ายระหว่างผู้ก่อการร้ายและตำรวจ) มายาวนาน เรียกว่าเริ่มเล่นตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษา และเล่นมาเรื่อยๆ จนไต่แรงค์โหดถึงระดับ Legendary Eagle Master
ท่านยังโชว์ไอเท็มและสกินต่างๆ ที่สะสมไว้ พร้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ซึ่งมีราคาแพงถึง 40,000 หยวน (ประมาณ 2 แสนบาท) แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการเล่นเกมแบบสุดๆ
แม้วัดที่สังกัดอยู่จะไม่ได้สนับสนุน แต่ก็ไม่ได้ห้าม ทว่าตัวท่านรู้ดีว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือ การไม่ปล่อยตัวเองให้กลายเป็นคนติดเกม โดยปัจจุบันท่านจะเล่นก็ต่อเมื่อมีเวลาว่างและเป็นการเล่นกับเพื่อนแบบชิลๆ เพื่อผ่อนคลายเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หลายคนมองว่าเกมดังกล่าว เต็มไปด้วยอาวุธ การฆ่า ความรุนแรงและการนองเลือด ซึ่งอาจเป็นบาป และทำให้ตกนรก แต่พระหัวเหยียนกลับมองต่างออกไป โดยก็ชี้ว่า สิ่งสำคัญ คือ ต้องแยกแยะโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริงให้ออกจากกัน
“การฆ่าในเกมเป็นวิธีที่จำเป็นในการพัฒนาฝีมือในการเล่นเกม ก็เหมือนกับการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามในเกมหมากรุก” ซึ่งไม่ได้ขัดต่อหลักพุทธศาสนา มันดูไม่สมเหตุสมผลเลย ถ้าการฆ่าคนในเกมถือเป็นการทำบาป เช่นนั้นผู้เล่นที่เลือกรับบทแพทย์ คอยช่วยชีวิตตัวละครในเกม ก็ต้องได้บุญมากจนได้ขึ้นสวรรค์
พระหัวเหยียนบอกว่า ท่านไม่คิดจะเลิกเล่นเกม โดนท่านเชื่อว่า การเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้พูดคุย รู้จักทำงานร่วมกัน เรียนรู้ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเอง
ตามรายงาน พระหัวเหยียนเกิดและเติบโตในเซี่ยงไฮ้ ท่านสนใจในพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยและเลือกที่จะออกบวช แม้จะถูกแม่คัดค้านอย่างรุนแรงในตอนแรก แต่สุดท้ายก็ได้รับการยอมรับในที่สุด
ทั้งนี้ พระหัวเหยียนบอกอีกว่า สำหรับท่านเกมและศาสนามีบทบาทสำคัญที่เหมือนกัน คือ ช่วยค้นหาตัวตน นอกจากนี้ ยังทำให้ท่านได้ฝึกสมาธิและยอมรับในความไม่เที่ยง เนื่องจากหลายคนมุ่งเน้นแต่ที่จะเอาชนะ หมกมุ่นจนถูกความโกรธครอบงำ ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์และขาดสติ ซึ่งในโลกความเป็นจริง หากทำแบบนี้ก็มีแต่จะเป็นผลเสียต่อตนเอง
ความจริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมช่วยสะท้อนให้ผู้เล่นเห็นถึงสภาวะจิตใจของตน หากผู้เล่นหมั่นสังเกตตนเอง เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ แล้วนำไปปรับใช้ เกมก็จะมีคุณค่ามากกว่าแค่ความบันเทิง
ที่มา : Video game-loving China monk defends hobby, says gaming, religion serve similar life purposes (SCMP)
寺庙里的CS玩家：枪法也是法，弹道也是道