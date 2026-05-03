รถไฟด่วนทุเรียน! จีนเปิดบริการขนส่งระบบเย็นสายใหม่จากไทย ย่นเวลาเหลือ 3 วัน

จีนเปิดตัวบริการรถไฟขนส่งสินค้าในระบบห้องเย็นสายใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย ลาว และมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน บริการนี้ช่วยให้การขนส่งทุเรียนจากไทยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและส่งผลให้ราคาจำหน่ายในประเทศจีนปรับตัวลดลง
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีระบุว่ารถไฟขนส่งสินค้าขบวนแรกที่บรรทุกทุเรียนจากประเทศไทยได้เริ่มเดินทางขึ้นเหนือผ่านประเทศลาวเข้าสู่จีนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
บริการรถไฟระบบห้องเย็นนี้มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้บรรจุสินค้าไว้ที่ 13 องศาเซลเซียส เส้นทางเริ่มต้นจากท่าเรือแหลมฉบังของไทย ผ่านประเทศลาว มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน โดยการขนส่งมายังนครคุนหมิงใช้เวลาเพียง 3 วัน และหากขนส่งไปยังนครเฉิงตู จะใช้เวลาเพียง 5 วัน ซึ่งรวดเร็วกว่าเดิมที่เคยใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
จีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนรายใหญ่ที่สุด โดยรองรับการส่งออกทุเรียนมากกว่าร้อยละ 90 ของโลก ซึ่งในปี 2568
มีมูลค่ารวมประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.7 แสนล้านบาท) ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงจนมักถูกนำไปเป็นของขวัญในงานพิธีการ โดยทุเรียนน้ำหนัก 6 กิโลกรัมอาจมีราคาสูงถึง 200 หยวน หรือประมาณ 29 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 950 - 1,000 บาท) ในประเทศจีน
หนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลีรายงานว่า บริการนี้คาดว่าจะสามารถขนส่งผลไม้เมืองร้อนได้มากกว่า 200,000 ตันในปี 2569 ขณะที่ซีซีทีวีระบุว่าราคานำเข้าทุเรียนได้ปรับลดลงแล้วร้อยละ 30 เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการขนส่งที่รวดเร็วนี้
