อัจฉริยะรุ่นจิ๋ว! เด็กจีนอายุ 14 โชว์เหนือประดิษฐ์เครื่องยนต์ &'Turbojet‘ เองที่บ้าน

ตะลึงทั้งโซเชียล! "เชอจินกัง" เด็กชายวัย 14 ปี จากมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) กลายเป็นไวรัลหลังจากที่เขาโชว์ผลงานการประดิษฐ์เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต (Turbojet engine) ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเอง ภายในห้องรับแขกของที่บ้าน
โดยบัญชีโซเชียลมีเดียของเขา ซึ่งมีแม่เป็นผู้ดูแล และมีผู้ติดตามกว่า 30,000 คน ได้อัพโหลดคลิป ขณะที่เชอจินกังอธิบายขั้นตอนในการสร้างและทดสอบเครื่องยนต์ดังกล่าวอย่างคล่องแคล่ว
ตามรายงาน เชอจินกังบอกว่า เขาสนใจ "ทุกอย่างที่บินได้" ด้วยความสนใจและความหลงใหลนี้เองผลักดันให้เขาเลือกที่จะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวแคลคูลัสและอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics) ด้วยตนเอง ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น เชอจินกังก็สามารถสร้างแบบจำลองเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคที่ใช้ในรถยนต์ได้จริงมาแล้ว นอกจากนี้ เขายังเคยประดิษฐ์สิ่งที่ยากและค่อนข้างซับซ้อน อย่างพวกแขนกล (Robotic Arm) และโมเดลเครื่องบิน มาแล้วเช่นกัน
ในส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตนั้น เขาทุ่มเทใช้เวลาออกแบบกว่า 8 เดือน ถึงความพยายามในการสร้างเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตครั้งแรกจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่เชอจินกังก็ไม่ย่อท้อ หนำซ้ำยังมองโลกในแง่ดีเป็นอย่างมาก
"ผมตั้งใจสร้างเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตขึ้นมาเพื่อหาความรู้ และผมก็บรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว ถึงจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไร เพราะมันเป็นแรงผลักดันให้ผมพยายามใหม่อีกครั้ง”
ด้วยความเก่งเกินวัย ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยจึงสงสัยว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นความจริง หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น รวมทั้งยังตั้งคำถามเกี่ยวกับครอบครัวของเขาด้วย ซึ่งภายหลังเด็กชายได้ออกมาตอบถึงประเด็นเหล่านี้ว่า “มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะสงสัยเกี่ยวกับตัวผม และสิ่งที่ผมต้องทำ คือ การตั้งใจฝึกฝน เพื่อให้ความสามารถของผมเป็นเครื่องพิสูจน์”
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ครอบครัวสนับสนุนเชอจินกังอย่างเต็มที่ โดยมีการจ้างครูมาสอนเขียนโปรแกรม และสนับสนุนการทำโปรเจคต่างๆ ที่แต่ละชิ้นอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลายพันหยวน
ที่มา : China boy grabs public attention by ‘handcrafting’ turbojet engine in family’s living room (SCMP)