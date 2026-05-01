จีนส่งมอบ &'เรือบรรทุกรถยนต์&' ลำใหญ่ที่สุดในโลก เสริมศักยภาพขนส่งรถยนต์ทั่วโลก

เรือ "โกลวิส ลีดเดอร์" (Glovis Leader) เรือบรรทุกรถยนต์ที่มีความจุสูงสุด 10,800 คัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือบรรทุกรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยบริษัท กว่างโจว ชิปยาร์ด อินเตอร์เนชันแนล สังกัดบริษัทการต่อเรือแห่งประเทศจีน (CSSC) ร่วมกับบริษัทไชน่า ชิปบิลดิง เทรดดิง จำกัด (China Shipbuilding Trading) ส่งมอบให้กับเอชเอ็มเอ็ม (HMM) ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือชั้นนำของเกาหลีใต้แล้วในเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) โดยหลังส่งมอบ เรือลำนี้จะดำเนินการโดยบริษัท ฮุนได โกลวิส ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของเกาหลีใต้
ลีกยูบก ซีอีโอของฮุนได โกลวิส กล่าวในพิธีส่งมอบว่าเรือขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่เพียงพาหนะขนส่งทั่วไป แต่มาพร้อมความจุขนาดใหญ่และระบบการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เรือลำนี้สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการขนส่งรถยนต์ทางทะเลระดับโลก และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการเดินเรือ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่าการส่งมอบเรือลำนี้สะท้อนศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของจีนด้านการต่อเรือระดับไฮเอนด์ และยังสะท้อนความพยายามของอุตสาหกรรมการเดินเรือโลกในการมุ่งสู่การดำเนินงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำมากขึ้น
เรือลำนี้จัดอยู่ในประเภทเรือขนส่งรถยนต์และรถบรรทุกโดยเฉพาะ มีความยาว 230 เมตร กว้าง 40 เมตร ได้รับการออกแบบให้กินน้ำลึกที่ 10.5 เมตร และมีความเร็วเดินเรือ 19 นอต ภายในมีลานสำหรับจอดรถ 14 ชั้น รองรับการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน และรถบรรทุกหนัก
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรือที่จีนสร้างได้สร้างสถิติใหม่ในฐานะเรือบรรทุกรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปลายเดือนเมษายน 2025 เรือบีวายดี เซินเจิ้น (BYD Shenzhen) ซึ่งรองรับรถยนต์ได้ 9,200 คัน ได้ออกเดินทางส่งออกรอบปฐมฤกษ์ และไม่ถึงหนึ่งเดือนต่อมา เรืออันจี อันเชิง (Anji Ansheng) ที่มีพื้นที่รองรับรถยนต์ 9,500 คัน ได้ออกเดินทางจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สู่ยุโรปในการเดินเรือครั้งแรก
เรือโกลวิส ลีดเดอร์ใช้ระบบเชื้อเพลิงคู่ที่รองรับทั้งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยมลพิษขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ระดับ 3 (IMO Tier III) อีกทั้งติดตั้งเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น การออกแบบตัวเรือให้เหมาะสม ระบบนำความร้อนเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ และระบบรับพลังงานไฟฟ้าจากฝั่งท่าเรือ นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเพลาขับที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัย สังกัดบริษัทการต่อเรือแห่งประเทศจีน ยังช่วยให้เรือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างเดินเรือ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงได้อีกด้วย
เรือบรรทุกรถยนต์ถือเป็นเรือมูลค่าเพิ่มสูงและมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งการก่อสร้างนั้นมีความท้าทายหลายประการ เช่น โครงสร้างแผ่นเหล็กบางหลายชั้น ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับรถยนต์ ระบบขนถ่ายแบบโร-โร่ (roll-on roll-off) และการออกแบบเพื่อเสถียรภาพสูง โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่าการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเดินเรือจากต่างประเทศจำนวนมากสั่งต่อเรือกับอู่ต่อเรือจีน โดยเฉพาะเรือระดับไฮเอนด์ แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคนิคและความน่าเชื่อถือของเรือที่สร้างโดยจีนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากตลาดโลก
กว่างโจว หนึ่งในฐานการต่อเรือสำคัญของจีน ได้พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร โดยหน่วยงานท้องถิ่นให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าพัฒนากว่างโจวให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางทะเล และมุ่งเน้นหลายภาคส่วนล้ำสมัย เช่น อุตสาหกรรมทางทะเลน้ำลึก อุตสาหกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมทางทะเลอัจฉริยะ
ปัจจุบันบริษัท กว่างโจว ชิปยาร์ด อินเตอร์เนชันแนลได้รับคำสั่งซื้อต่อเรือบรรทุกรถยนต์แล้วมากกว่า 40 ลำ และส่งมอบแล้ว 26 ลำ ซึ่งทุกลำที่ส่งมอบล้วนเสร็จก่อนกำหนด โดยในปี 2025 บริษัทฯ ส่งมอบเรือ 11 ลำ เร็วกว่ากำหนดเฉลี่ย 151 วัน ขณะที่คำสั่งซื้อมีมูลค่าราว 1 แสนล้านหยวน (ราว 4.77 แสนล้านบาท) โดยสัญญาจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 95 ของทั้งหมด และมีกำหนดการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030
