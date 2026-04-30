xs
xsm
sm
md
lg

ชายจีนรอดปาฏิหาริย์! หลังหัวใจหยุดเต้นไปเกือบ 2 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์! เมื่อชายวัย 40 กว่าปี รอดชีวิต หลังหัวใจหยุดเต้นไปกว่า 40 ชั่วโมง

โดยจากการเปิดเผยของแพทย์แซ่หลู แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลในเครือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ระบุว่า ชายคนดังกล่าวมีภาวะหัวใจหยุดเต้น แม้ช็อกด้วยเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจหลายต่อหลายครั้ง ชีพจรก็ยังคงไม่กลับมา

ทีมแพทย์จึงตัดสินใจนำเครื่องเอคโม่ (ECMO) มาใช้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ในกรณีที่ปอดและหัวใจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเครื่องเอคโม่เป็นเครื่องพยุงปอดและหัวใจ หลักการทำงานของเครื่องจะเป็นการดึงเอาเลือดออกจากตัวผู้ป่วยเข้ามาในตัวเครื่อง จากนั้น เครื่องจะเติมออกซิเจนและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ก่อนที่จะคืนเลือดกลับเข้าสู่ร่างกาย

เครื่องเอคโม่ (ภาพจาก : สื่อจีน)
ตามรายงาน มีเคสผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นไปหลายชั่วโมง แต่รอดชีวิตหลังใช้เครื่องนี้มาแล้วหลายราย เช่ เคสของหญิงวัย 53 ปี จากมณฑลหูเป่ย ที่หัวใจหยุดเต้นไป 5 ชั่วโมง และเคสของหญิงวัย 36 ปี จากมณฑลเจียงซู ที่หัวใจหยุดเต้นไปนานถึง 96 ชั่วโมง

แม้เครื่องนี้จะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น จาก 1 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อใช้การทำ CPR แบบดั้งเดิม) เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ทว่าการรักษาด้วยเครื่องดังกล่าวเป็นเวลานานก็ยังมีความเสี่ยง

ในกรณีของชายคนดังกล่าว แพทย์แซ่หลูกล่าวว่า พวกเขาต้องเพิ่มการสูบฉีดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด โดยทีมแพทย์ต้องคอยรักษาสมดุลระหว่างการเกิดลิ่มเลือดและการตกเลือด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยครั้งเมื่อใช้เครื่องเอคโม่ ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องดังกล่าว

แพทย์หลูเซียว (ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ หลังจากที่หัวใจของชายคนนี้กลับมาเต้นเป็นปกติ เขายังต้องใช้เครื่อง ECMO ต่ออีกประมาณ 10 วัน โดยหลังจาก 20 วันผ่านไป สุขภาพของเขาก็แทบจะกลับมาแข็งแรงดังเดิม และสามารถเดินออกจากโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง

แพทย์แซ่หลูกล่าวปิดท้ายว่า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ “คนไข้โชคดีมาก ความสำเร็จในการรักษาแต่ละครั้ง ล้วนขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางการแพทย์ ความมุ่งมั่นเพียรพยายามของเจ้าหน้าที่ และโชคช่วย”

ทีมแพทย์และคนไข้ชาย วัย 40 (ภาพจาก : สื่อจีน)
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องเอคโม่ที่ประเทศจีน อยู่ที่ประมาณ 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 10,000 หยวนต่อวัน (ประมาณ 50,000 บาท) ซึ่งประกันสังคมจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ที่มา : Chinese man in his 40s wakes up 40 hours after having no heartbeat following cardiac arrest (SCMP)

