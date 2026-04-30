ชายจีนรอดปาฏิหาริย์! หลังหัวใจหยุดเต้นไปเกือบ 2 วัน

สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์! เมื่อชายวัย 40 กว่าปี รอดชีวิต หลังหัวใจหยุดเต้นไปกว่า 40 ชั่วโมง
โดยจากการเปิดเผยของแพทย์แซ่หลู แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลในเครือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ระบุว่า ชายคนดังกล่าวมีภาวะหัวใจหยุดเต้น แม้ช็อกด้วยเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจหลายต่อหลายครั้ง ชีพจรก็ยังคงไม่กลับมา
ทีมแพทย์จึงตัดสินใจนำเครื่องเอคโม่ (ECMO) มาใช้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ในกรณีที่ปอดและหัวใจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเครื่องเอคโม่เป็นเครื่องพยุงปอดและหัวใจ หลักการทำงานของเครื่องจะเป็นการดึงเอาเลือดออกจากตัวผู้ป่วยเข้ามาในตัวเครื่อง จากนั้น เครื่องจะเติมออกซิเจนและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ก่อนที่จะคืนเลือดกลับเข้าสู่ร่างกาย
ตามรายงาน มีเคสผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นไปหลายชั่วโมง แต่รอดชีวิตหลังใช้เครื่องนี้มาแล้วหลายราย เช่ เคสของหญิงวัย 53 ปี จากมณฑลหูเป่ย ที่หัวใจหยุดเต้นไป 5 ชั่วโมง และเคสของหญิงวัย 36 ปี จากมณฑลเจียงซู ที่หัวใจหยุดเต้นไปนานถึง 96 ชั่วโมง
แม้เครื่องนี้จะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น จาก 1 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อใช้การทำ CPR แบบดั้งเดิม) เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ทว่าการรักษาด้วยเครื่องดังกล่าวเป็นเวลานานก็ยังมีความเสี่ยง
ในกรณีของชายคนดังกล่าว แพทย์แซ่หลูกล่าวว่า พวกเขาต้องเพิ่มการสูบฉีดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด โดยทีมแพทย์ต้องคอยรักษาสมดุลระหว่างการเกิดลิ่มเลือดและการตกเลือด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยครั้งเมื่อใช้เครื่องเอคโม่ ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ หลังจากที่หัวใจของชายคนนี้กลับมาเต้นเป็นปกติ เขายังต้องใช้เครื่อง ECMO ต่ออีกประมาณ 10 วัน โดยหลังจาก 20 วันผ่านไป สุขภาพของเขาก็แทบจะกลับมาแข็งแรงดังเดิม และสามารถเดินออกจากโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง
แพทย์แซ่หลูกล่าวปิดท้ายว่า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ “คนไข้โชคดีมาก ความสำเร็จในการรักษาแต่ละครั้ง ล้วนขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางการแพทย์ ความมุ่งมั่นเพียรพยายามของเจ้าหน้าที่ และโชคช่วย”
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องเอคโม่ที่ประเทศจีน อยู่ที่ประมาณ 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 10,000 หยวนต่อวัน (ประมาณ 50,000 บาท) ซึ่งประกันสังคมจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ที่มา : Chinese man in his 40s wakes up 40 hours after having no heartbeat following cardiac arrest (SCMP)