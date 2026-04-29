ความคาดหวังเป็นเหตุ! แม่จีนผ่าตัดสมองด่วน หลังสอนการบ้านลูกแล้วโมโหจนฟิวส์ขาด เกือบดับคาบ้าน

เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี หลังคุณแม่แซ่หลิน ซึ่งอาศัยอยู่ที่มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) เกือบเสียชีวิต ขณะสอนการบ้านให้ลูก
ตามรายงาน นางหลินมักปวดศีรษะและเวียนศีรษะอยู่เป็นประจำ แต่เธอก็ไม่ได้สนใจมากนัก มีไปพบแพทย์ที่คลินิกเล็กๆ ในบางครั้ง โดยในวันเกิดเหตุเธอเครียดและโมโหจัด เนื่องจากพยายามเร่งให้ลูกทำการบ้านให้เสร็จไวๆ เพราะกลัวว่าลูกจะทำไมทัน
ทว่าจู่ๆ เธอก็มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง สายตาก็พร่ามัว มองไม่ชัด แถมอาการยังแย่ลงอย่างรวดเร็ว
ครอบครัวตัดสินใจพาเธอมาโรงพยาบาลทันที โดยแพทย์จากแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสมองกวางตุ้ง 39 เผยว่า เมื่อมาถึงโรงพยาบาลอาการของนางหลินก็อยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว เธอไม่เพียงแต่ปวดศีรษะและอาเจียน หากยังมีอาการเซื่องซึมผิดปกติ จึงส่งตัวให้ไปทำ MRI
ผลจาก MRI สมอง พบว่านางหลินมีเนื้องอกในสมอง ร่วมกับมีภาวะหลอดเลือดในสมองแตก (Stroke) และมีน้ำคั่งในโพรงสมองด้านขวา
แม้ทีมแพทย์จะให้ยาเพื่อรักษาในเบื้องต้น แต่อาการของนางหลินก็ทรุดลงเรื่อยๆ สุดท้าย แพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เพื่อนำเนื้องอกออก
โชคดีที่การผ่าตัดประสบความสำเร็จ หลังจากพักฟื้นไปได้ 10 วัน นางหลินก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล โดยร่างกายของเธอแข็งแรงดี ไม่มีความเสี่ยงที่จะพิการ หรืออัมพฤกษ์อัมพาตแต่อย่างใด
ทั้งนี้ นางหลินยอมรับว่าเธอใจร้อนและคาดหวังอยากให้ลูกประสบความสำเร็จมากเกินไป อีกทั้งยังละเลยสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง พอรอดพ้นความตายมาได้ เธอก็เปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะได้ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ที่มา : 辅导孩子作业过于生气 母亲脑瘤破裂险丧命 (Oriental Daily)