จีนระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หลัง Apollo Go ระบบล่ม

เหตุการณ์อพอลโลโก (Apollo Go ) บริการถแท็กซี่ไร้คนขับของบริษัทไป่ตู้ (Baidu) ระบบล่มเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทางการจีนเร่งพิจารณาทบทวนความปลอดภัยของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยล่าสุดได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับรถยนต์ประเภทนี้แล้วเป็นการชั่วคราว ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม รถแท็กซี่ไร้คนขับของอพอลโลโกมากกว่า 100 คันหยุดทำงานกะทันหันบนท้องถนน ส่งผลให้ผู้โดยสารติดค้างอยู่ในรถและการจราจรในเมืองติดขัด บริการอพอลโลโกในเมืองอู่ฮั่นถูกสั่งระงับชั่วคราวระหว่างการสอบสวนของทางการท้องถิ่น โดยอพอลโลโกเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับรายใหญ่ที่สุดในจีน มีรถหลายร้อยคันในกว่าสิบเมือง
การระงับการออกใบอนุญาตใหม่นี้จะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมด้านรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 83,100 ล้านหยวนภายในปี 2573 ตามการวิเคราะห์ของ ซูโจวซีเคียวริตี้ส์ โดยส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่สามารถเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้บริการ การเริ่มโครงการทดสอบใหม่ หรือการขยายการให้บริการไปยังเมืองแห่งใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้านบริษัทคู่แข่งยังคงให้บริการตามปกติ โดยรถแท็กซี่ไร้คนขับของโพนี.ไอ (Pony.ai ) ยังคงวิ่งรับส่งผู้โดยสารในกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น และเตรียมขยายบริการในเมืองฉางชาและหังโจวตามแผนที่วางไว้ ส่วนวีไรด์ ( WeRide ) ออกมาสนับสนุนทางการ ที่พยายามสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทั่วทั้งอุตสาหกรรมการขับขี่อัตโนมัติ
จีนเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสู่ตลาดโลก โดยมีการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่ง เช่น บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับเวย์โม (Waymo) ของบริษัทอัลฟาเบต (Alphabet) ในสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ต้องพยายามลดข้อกังวลด้านความปลอดภัยและความรู้สึกเชิงลบของประชาชนในเรื่องที่ AI ทำให้คนตกงาน
การสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่นี้นับเป็นการสั่งระงับอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไป่ตู้ครั้งที่สองแล้ว โดยเมื่อสองปีก่อนชาวเมืองอู่ฮั่นได้ออกมาประท้วงการนำบริการของอพอลโลโกมาใช้ในเมือง เพราะเกรงว่าคนขับแท็กซี่อาจตกงาน หน่วยงานกำกับดูแลจึงระงับการอนุมัติในช่วงปลายปี 2567 อยู่นานหลายเดือน เพื่อบรรเทาความกังวลของประชาชน จนกระทั่งช่วงต้นปี 2568 จึงกลับมาอนุมัติอีกครั้ง
ที่มา : บลูมเบิร์ก