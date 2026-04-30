xs
xsm
sm
md
lg

จีนระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หลัง Apollo Go ระบบล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


Apollo Go ของบริษัทไป่ตู้เป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีรถหลายร้อยคันให้บริการในกว่าสิบเมือง ในภาพนี้เป็นบริการในเมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ทางภาคกลาง - ภาพ : Baidu
เหตุการณ์อพอลโลโก (Apollo Go ) บริการถแท็กซี่ไร้คนขับของบริษัทไป่ตู้ (Baidu) ระบบล่มเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทางการจีนเร่งพิจารณาทบทวนความปลอดภัยของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยล่าสุดได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับรถยนต์ประเภทนี้แล้วเป็นการชั่วคราว ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม รถแท็กซี่ไร้คนขับของอพอลโลโกมากกว่า 100 คันหยุดทำงานกะทันหันบนท้องถนน ส่งผลให้ผู้โดยสารติดค้างอยู่ในรถและการจราจรในเมืองติดขัด บริการอพอลโลโกในเมืองอู่ฮั่นถูกสั่งระงับชั่วคราวระหว่างการสอบสวนของทางการท้องถิ่น โดยอพอลโลโกเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับรายใหญ่ที่สุดในจีน มีรถหลายร้อยคันในกว่าสิบเมือง

การระงับการออกใบอนุญาตใหม่นี้จะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมด้านรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 83,100 ล้านหยวนภายในปี 2573 ตามการวิเคราะห์ของ ซูโจวซีเคียวริตี้ส์ โดยส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่สามารถเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้บริการ การเริ่มโครงการทดสอบใหม่ หรือการขยายการให้บริการไปยังเมืองแห่งใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้านบริษัทคู่แข่งยังคงให้บริการตามปกติ โดยรถแท็กซี่ไร้คนขับของโพนี.ไอ  (Pony.ai ) ยังคงวิ่งรับส่งผู้โดยสารในกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น และเตรียมขยายบริการในเมืองฉางชาและหังโจวตามแผนที่วางไว้ ส่วนวีไรด์ ( WeRide ) ออกมาสนับสนุนทางการ ที่พยายามสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทั่วทั้งอุตสาหกรรมการขับขี่อัตโนมัติ

รถแท็กซี่ไร้คนขับของ WeRide ให้บริการในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2025 - ภาพ: WeRide
จีนเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสู่ตลาดโลก โดยมีการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่ง เช่น บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับเวย์โม (Waymo) ของบริษัทอัลฟาเบต (Alphabet) ในสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ต้องพยายามลดข้อกังวลด้านความปลอดภัยและความรู้สึกเชิงลบของประชาชนในเรื่องที่ AI ทำให้คนตกงาน

การสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่นี้นับเป็นการสั่งระงับอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไป่ตู้ครั้งที่สองแล้ว โดยเมื่อสองปีก่อนชาวเมืองอู่ฮั่นได้ออกมาประท้วงการนำบริการของอพอลโลโกมาใช้ในเมือง เพราะเกรงว่าคนขับแท็กซี่อาจตกงาน หน่วยงานกำกับดูแลจึงระงับการอนุมัติในช่วงปลายปี 2567 อยู่นานหลายเดือน เพื่อบรรเทาความกังวลของประชาชน จนกระทั่งช่วงต้นปี 2568 จึงกลับมาอนุมัติอีกครั้ง

ที่มา : บลูมเบิร์ก

