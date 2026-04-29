หน่วยต้านการแทรกซึมจีนเตือน! มือมืดต่างชาติยุยงคนจีนรุ่นใหม่ให้ “นอนราบ” มุ่งทำลายเศรษฐกิจจีน

หน่วยต่อต้านการแทรกซึมจีน ออกโรงแถลงว่า กลุ่มพลังต่างชาติได้ใช้โซเชียลมีเดียส่งเสริมวลี “นอนราบ” กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในจีน ละเลิกการทำงานหนัก โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายการพัฒนาจีน
กระทรวงรักษาความมั่นคงภายในจีน ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้(28 เม.ย.) ว่า กลุ่มต่อต้านจีน พยายามที่จะทำให้กระแสความวิตกในสังคมจีน ขยายวงใหญ่โต โดยส่งเสริม “วลีที่ส่งผลด้านลบ” “ล้างสมอง” คนหนุ่มสาว อีกทั้งมีการให้เงินกลุ่มอินฟลูฯที่พูดเกี่ยวกับ “นอนราบ”
ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีเป้าหมายกัดกร่อนจิตวิญญาณขยันหมั่นเพียรของคนหนุ่มสาวจีนและคุณค่าพื้นฐานของสังคมจีน”
อนึ่ง จากปี 2021 เกิดวลีฮิตระเบิดในโลกอินเทอร์เน็ตจีน คือ 躺平 อ่านว่า ถ่างผิง แปลตามตัวอักษรคือ “นอนราบ” สำหรับ “นอนราบ” ที่กลายเป็นวลีฮิตในโซเชียลจีนนี้ สะท้อนปรากฏการณ์สังคม ที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญกับแรงกดดันหนักมากท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง จนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเกิดความเหนื่อยล้า และพากัน “ประท้วงเงียบ” โดยหันหลังให้กับการดิ้นรนต่อสู้ชีวิต ลดทอนความคาดหวังในชีวิตหรือลดการบริโภค เช่น ไม่ซื้อบ้าน ไม่ซื้อรถ ไม่แต่งงาน ไม่มีลูก และหันมาใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันๆ(เฉื่อยชา) ในมาตรฐานการอยู่รอดขั้นต่ำสุด.
