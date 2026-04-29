อังกฤษอายัดทรัพย์หัวหน้าแก๊งพนันออนไลน์จีน 3.5 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (CPS) อายัดอสังหาริมทรัพย์จำนวน 85 แห่งในกรุงลอนดอน ซึ่งถือครองโดย "มิสเตอร์เอ็กซ์" (Mr. X) รวมมูลค่ากว่า 81 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,505 ล้านบาท)
ภายหลังสื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวคือ นายซู เจียงปัว ผู้ต้องหาที่ทางการจีนกำลังต้องการตัวในข้อหาเปิดบ่อนพนันออนไลน์
รายงานระบุว่า นายซู เจียงปัว ได้เริ่มกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะถูกตำรวจเมืองต้าเถียนออกหมายเรียก โดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสในการจดทะเบียนบริษัทบังหน้า 13 แห่งเพื่อทำธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกอายัดรวมถึงคอนโดมิเนียมหรู 15 ยูนิตในโครงการแห่งหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นห้องชุดเพนเฮาส์มูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 470 ล้านบาท) ที่สามารถมองเห็นวิวอาสนวิหารนักบุญเปาโลและแม่น้ำเทมส์ได้
นายซู เจียงปัว เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติ โดยได้สร้างแพลตฟอร์มพนันหลายแห่ง ซึ่งมีรายได้ผิดกฎหมายรวมกว่า 731 ล้านหยวน (ประมาณ 3,472 ล้านบาท) โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคมาตั้งฐานในกัมพูชาและลาว เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมผลการออกรางวัลและหลอกลวงนักพนันชาวจีน
ปัจจุบัน นายซู เจียงปัว ถูกสั่งอายัดทรัพย์สินภายใต้ "คำสั่งแสดงที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจน" (Unexplained Wealth Order) ซึ่งเขาจะมีเวลา 3 เดือนในการพิสูจน์ว่าเงินที่ใช้ซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาโดยสุจริต หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ ทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกริบเป็นของแผ่นดินตามกระบวนการทางแพ่งต่อไป
ทั้งนี้ นายซู เจียงปัว ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรข้ามชาติรายล่าสุดที่ถูกทางการหลายประเทศร่วมกันกวาดล้าง ต่อจากกรณีของนายเฉิน จื้อ และนายเสอ จื้อเจียง ที่ถูกส่งตัวกลับดำเนินคดีในจีนไปก่อนหน้านี้
ที่มา: เจี้ยเมี่ยน นิวส์ (Jiemian News)