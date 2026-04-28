คนจีนรุ่นใหม่แห่เลี้ยง &'ไก่&' เหมือนลูก! หลังโดนตกเพราะความน่ารัก เลี้ยงง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย แถมเข้าใจมนุษย์

ขึ้นแท่นสัตว์เลี้ยงสุดฮอตของคนรุ่นใหม่! หลังผู้คนโดยเฉพาะจากเมืองใหญ่หันมานิยมเลี้ยงไก่กันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังดูแล ประคบประหงมอย่างดิบดี จับแต่งตัว อุ้มใส่รถเข็นเด็กพาไปเดินเล่นราวกับลูกน้อย เปลี่ยนภาพจำที่เห็นไก่เป็นแค่อาหารให้กลายเป็นสมาชิกในครอบครัว
ตามรายงาน โพสต์และวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เป็นสัตว์เลี้ยง มียอดวิวมากกว่า 3.1 พันล้านวิว โดยคลิปของ "อาไกว้" หญิงสาวจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผู้เลี้ยงไก่ดำไท่เหอ หรือไก่ซิลกี้ ซึ่งเป็นไก่ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณเป็นยา เป็นหนึ่งในคลิปที่เป็นไวรัลบนโซเชียล
จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงไก่ของอาไกว้เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ หลังเธอได้รับไข่ 3 ฟองจากญาติและมันก็ดันฟักตัวโดยไม่คาดคิด
ทว่าด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารัก ขนฟู ดูนุ่มนิ่ม เธอจึงตัดสินใจเลี้ยงพวกมันไว้ แม้ชาวกวางตุ้งจะชอบกินไก่มากก็ตาม
หลังจากเลี้ยงได้ 10 เดือน อาไกว้ก็รีวิวการเลี้ยงพวกมันไว้ว่า “เป็นสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบ” เพราะแข็งแรง เลี้ยงง่าย มีขนาดเล็ก นิสัยดี น่ารัก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อย (หากเลี้ยงจำนวนน้อย) และค่าอาหารที่ต้องจ่ายต่อเดือนก็ต่ำกว่า 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท)
ไม่ใช่แค่อาไกว้ที่เพลิดเพลินกับการจับพวกมันแต่งตัว แต่บรรดาชาวเน็ตต่างดัดแปลงอุปกรณ์มาทำเป็นรองเท้า เสื้อ หมวก แพมเพิส และอื่นๆ ให้สัตว์เลี้ยงสุดที่รักกันอย่างแข็งขัน ยิ่งไปกว่านั้น เวลาอยู่ข้างนอก พวกเขายังให้พวกมันอยู่แต่ในรถเข็นเด็กสบายๆ ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอีกด้วย
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเสริมว่า ไก่ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ผลัดขนเหมือนแมวและสุนัข นอนหลับและตื่นเป็นเวลา นอกจากนี้ ยังฉลาดและสามารถเข้าใจมนุษย์
“หลังจากเลี้ยงไก่มานาน มันสามารถสื่อสารกับคนได้ รู้จักสบตา แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และมีบุคลิกเฉพาะตัว” “การเลี้ยงไก่สอนให้ฉันรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย ผ่อนคลายและเรียบง่ายเหมือนกับชีวิตประจำวันของลูกไก่ตัวเล็กๆ” คอมเมนต์จากชาวเน็ต
ทั้งนี้ เจ้าของไก่หลายคนเผยว่า การเลี้ยงไก่ช่วยปรับมุมมองและเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อสัตว์ในฟาร์ม โดยมันทำให้พวกเขามีเมตตาและใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเลือกสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสัตว์
ที่มา : China city dwellers adopt chickens as pets, treating them like babies, walking them in prams (SCMP)