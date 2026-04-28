คนจีนรุ่นใหม่แห่เลี้ยง &'ไก่&' เหมือนลูก! หลังโดนตกเพราะความน่ารัก เลี้ยงง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย แถมเข้าใจมนุษย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คนจีนรุ่นใหม่แห่เลี้ยง ไก่ เหมือนลูก (ภาพจาก : สื่อจีน)
ขึ้นแท่นสัตว์เลี้ยงสุดฮอตของคนรุ่นใหม่! หลังผู้คนโดยเฉพาะจากเมืองใหญ่หันมานิยมเลี้ยงไก่กันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังดูแล ประคบประหงมอย่างดิบดี จับแต่งตัว อุ้มใส่รถเข็นเด็กพาไปเดินเล่นราวกับลูกน้อย เปลี่ยนภาพจำที่เห็นไก่เป็นแค่อาหารให้กลายเป็นสมาชิกในครอบครัว

ตามรายงาน โพสต์และวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เป็นสัตว์เลี้ยง มียอดวิวมากกว่า 3.1 พันล้านวิว โดยคลิปของ "อาไกว้" หญิงสาวจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผู้เลี้ยงไก่ดำไท่เหอ หรือไก่ซิลกี้ ซึ่งเป็นไก่ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณเป็นยา เป็นหนึ่งในคลิปที่เป็นไวรัลบนโซเชียล

ไก่ดำไท่เหอของอาไกว้ (ภาพจาก : สื่อจีน)
จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงไก่ของอาไกว้เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ หลังเธอได้รับไข่ 3 ฟองจากญาติและมันก็ดันฟักตัวโดยไม่คาดคิด

ทว่าด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารัก ขนฟู ดูนุ่มนิ่ม เธอจึงตัดสินใจเลี้ยงพวกมันไว้ แม้ชาวกวางตุ้งจะชอบกินไก่มากก็ตาม

หลังจากเลี้ยงได้ 10 เดือน อาไกว้ก็รีวิวการเลี้ยงพวกมันไว้ว่า “เป็นสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบ” เพราะแข็งแรง เลี้ยงง่าย มีขนาดเล็ก นิสัยดี น่ารัก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อย (หากเลี้ยงจำนวนน้อย) และค่าอาหารที่ต้องจ่ายต่อเดือนก็ต่ำกว่า 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท)

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ไม่ใช่แค่อาไกว้ที่เพลิดเพลินกับการจับพวกมันแต่งตัว แต่บรรดาชาวเน็ตต่างดัดแปลงอุปกรณ์มาทำเป็นรองเท้า เสื้อ หมวก แพมเพิส และอื่นๆ ให้สัตว์เลี้ยงสุดที่รักกันอย่างแข็งขัน ยิ่งไปกว่านั้น เวลาอยู่ข้างนอก พวกเขายังให้พวกมันอยู่แต่ในรถเข็นเด็กสบายๆ ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอีกด้วย

ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเสริมว่า ไก่ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ผลัดขนเหมือนแมวและสุนัข นอนหลับและตื่นเป็นเวลา นอกจากนี้ ยังฉลาดและสามารถเข้าใจมนุษย์

(ภาพจาก : สื่อจีน)
“หลังจากเลี้ยงไก่มานาน มันสามารถสื่อสารกับคนได้ รู้จักสบตา แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และมีบุคลิกเฉพาะตัว” “การเลี้ยงไก่สอนให้ฉันรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย ผ่อนคลายและเรียบง่ายเหมือนกับชีวิตประจำวันของลูกไก่ตัวเล็กๆ” คอมเมนต์จากชาวเน็ต

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ เจ้าของไก่หลายคนเผยว่า การเลี้ยงไก่ช่วยปรับมุมมองและเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อสัตว์ในฟาร์ม  โดยมันทำให้พวกเขามีเมตตาและใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเลือกสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสัตว์

ที่มา : China city dwellers adopt chickens as pets, treating them like babies, walking them in prams (SCMP)

