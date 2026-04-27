จากไฝเล็กๆ สู่โรคร้าย! หนุ่มจีนวัย 24 ปี เสียชีวิตหลังรักษา &'มะเร็งเมลาโนมา&' ได้ไม่ถึงปี เปิดประวัติครอบครัวยิ่งเศร้า

"สี่ว์ผิงอัน" นักสู้มะเร็งคนดัง วัย 24 ปี จากมณฑลเจียงซี เสียชีวิตอย่าสงบช่วงกลางเดือนนี้ หลังพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายและรับการรักษาไปได้ไม่ถึงปี
โดยในเดือนมิ.ย. 2025 นายสี่ว์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น "มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา" ซึ่งถือเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่รุนแรงที่สุด และสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ แต่หากรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกโอกาสการรอดชีวิตก็ยังมีสูง
สำหรับกรณีของนายสี่ว์ เขามาพบแพทย์ในขณะที่ป่วยเป็นระยะสุดท้ายแล้ว โดยหลังจากเข้ารับการรักษาไม่นาน มะเร็งก็เกิดภาวะดื้อต่อการรักษา ยาใช้ไม่ได้ผล จึงต้องทำเคมีบำบัด
"หมอบอกว่า ผมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ปีเดียว แต่ผมเชื่อว่า ปีหน้า ณ เวลานี้ ผมจะยังคงมีชีวิตอยู่" ข้อความที่นายสี่ว์โพสต์ลงโซเชียลในวันสุดท้ายของปี 2025
น่าเศร้าที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่หวัง เมื่ออาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็ว โดยมะเร็งรุกรามและแพร่กระจายไปถึงกระดูก จากนั้นเพียงไม่นาน นายสี่ว์ก็จากไป
ตามรายงาน นายสี่ว์มีสัญญาณเตือนถึงการเป็นมะเร็งดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2018 หลังมีไฝสีดำขึ้นที่ใบหู และมันก็โตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความที่คิดว่าเป็นไฝธรรมดาๆ ไม่ได้อันตรายอะไร เขาเลยเลเซอร์มันออกไป
ยิ่งไปกว่านั้น คนในครอบครัวของเขาก็มีประวัติป่วยเป็นมะเร็ง โดยแม่ของเขาป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนน้องสาวก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและจากไปแล้วเช่นกัน
ครอบครัวของนายสี่ว์ จึงเหลือสมาชิกอยู่เพียง 2 คน คือ พ่อของเขา ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกเศษเหล็กทิ่มเข้าที่ตา บาดเจ็บสาหัส และน้องชายวัย 17 ปี
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายสี่ว์แทบจะไม่เคยแสดงท่าทาง หรือเปิดเผยอาการเจ็บปวดของเขาให้ได้รับรู้ โดยเขาชอบที่จะแบ่งปันชีวิต เรื่องราว มุมมองแง่บวก และวิวสวยๆ มากกว่า
หลังข่าวการเสียชีวิตของนายสี่ว์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างโพสต์และคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของเขา รวมทั้งขอให้เขาไปสู่สุคติ
อนึ่ง มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเกิดจากความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสีของผิวหนัง มักมีลักษณะเป็นไฝ ที่มีรูปร่างไม่สมมาตร ขอบไม่เรียบ ขนาดใหญ่กว่า 6 มม. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สี หรือขนาดอย่างรวดเร็ว
ที่มา : “黑痣不断变大”确诊恶瘤 24岁男子病情一年内恶化癌逝 (Oriental Daily)