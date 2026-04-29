สองสไนเปอร์สาว เจน Z ฉายา "สไนเปอร์สายหวาน" และ "ราชินีแม่นปืน" โชว์แกร่งสยบอคติทางเพศในกองทัพ

พลซุ่มยิง หรือสไนเปอร์สาวจีนรุ่นใหม่ 2 ราย กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในกองทัพ หลังแสดงศักยภาพด้านการยิงปืนที่แม่นยำและความอดทนอันเหนือชั้น เพื่อพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสายงานที่เคยถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ชาย
หลิว เจียงเทา วัย 26 ปี จากนครฉงชิ่ง ปัจจุบันเป็นพลซุ่มยิงในหน่วยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนประจำมณฑลเสฉวน เธอเริ่มต้นจากการเป็นทหารสอดแนมก่อนจะสร้างสถิติใหม่ในการคัดเลือกพลซุ่มปืนหญิง ด้วยการยิงกระสุน 3 นัดเข้าเป้าขนาดเท่าเหรียญในระยะหลายร้อยเมตรผ่านรูเดิมทั้งหมด
แม้จะมีรูปร่างบอบบางจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไม่สามารถแบกรับแรงสะท้อนของปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่น QBU-10 ซึ่งมีความยาว 1.4 เมตรได้ แต่หลิว เจียงเทา ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนัก ทั้งการวิ่งวิบากขึ้นเขา 200 เมตร พร้อมแบกเครื่องมืออุปกรณ์หนัก 26 กิโลกรัมก่อนที่จะยิงเห้าที่ห่างไกลออกไป 600-800 เมตร
แรงถีบของปืนเล็กยาวทำให้ปลาร้าของเธอฟกช้ำดำเขียวไปหมด และบางทีทานน้ำหนักปืนไม่ไหวก็ล้มลงไป
แต่หลิวไม่ยอมแพ้ เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในสนามฝึกซ้อมเพื่อฝึกการรับน้ำหนักปืนมากกว่า 10 กิโลกรัม โดยต้องฝึกถือปืนให้นิ่งถึงขั้น "เฟอร์แฟ็ก" ท่ามกลางแดดจ้าและฝูงยุงที่รุมกัด
ด้วยหลิวมักแต่งตัวในลุคที่ดูหวาน ชอบเต้นรำ และมีบุคคลิกร่าเริง เพื่อนๆในกองทัพจึงตั้งฉายาเธอว่า "สไนเปอร์สายหวาน" (Sniper Sweetheart)
หลิวกล่าวว่า "วิธีเดียวที่จะทำลายอคติว่า "ชีวิตทหารเป้นเรื่องของชายชาตรีเท่านั้น" คือการให้ความสามารถเป็นตัวตัดสิน"
ด้าน เสิ่น เมิ่งเคอ วัย 26 ปี จากมณฑลเจ้อเจียง เป็นอีกหนึ่งพลซุ่มยิงที่สร้างชื่อเสียงโด่งดัง เธอเข้าประจำการในปี 2561 โดยอาสาเข้ารับการฝึกพลแม่นปืนแม้จะมีน้ำหนักตัวไม่ถึง 45 กิโลกรัม
เสิ่น เมิ่งเคอ ฝึกซ้อมหนักกว่าทหารชายในหลายบททดสอบ จนสามารถเอาชนะทหารชาย 79 นาย และคว้าอันดับหนึ่งในการทดสอบ พร้อมรับฉายา "ราชินีแห่งพลแม่นปืน" (Gun Queen)
ปัจจุบัน เสิ่น เมิ่งเคอ ได้ลาออกจากกองทัพเพื่อเดินตามความฝันด้านวิชาการ โดยในปี 2567 เธอได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง เรื่องราวของพวกเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในโซเชียลมีเดียจีน โดยมีผู้แสดงความเห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เสมอ
"การที่ผู้หญิงจะสามารถฝึกเป็นสไนเปอร์ได้เป็นเรื่องที่ลำบากมากๆอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่ผู้หญิงนี่แหละที่มีสามารถเก่งที่สุดในเรื่อง "ทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้"
ที่มา: เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ / ภาพกลุ่มสื่อจีน