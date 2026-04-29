สองสไนเปอร์สาว เจน Z ฉายา "สไนเปอร์สายหวาน" และ "ราชินีแม่นปืน" โชว์แกร่งสยบอคติทางเพศในกองทัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สองสาวดาวจรัสแสงแห่งวงการสไนเปอร์จีน: หลิวเจียงเทา (ซ้าย) ฉายา สไนเปอร์สายหวาน และเสิ่นเมิ่วเข่อ ฉายา ราชินีแม่นปืน
พลซุ่มยิง หรือสไนเปอร์สาวจีนรุ่นใหม่ 2 ราย กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในกองทัพ หลังแสดงศักยภาพด้านการยิงปืนที่แม่นยำและความอดทนอันเหนือชั้น เพื่อพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสายงานที่เคยถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ชาย

หลิว เจียงเทา วัย 26 ปี จากนครฉงชิ่ง ปัจจุบันเป็นพลซุ่มยิงในหน่วยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนประจำมณฑลเสฉวน เธอเริ่มต้นจากการเป็นทหารสอดแนมก่อนจะสร้างสถิติใหม่ในการคัดเลือกพลซุ่มปืนหญิง ด้วยการยิงกระสุน 3 นัดเข้าเป้าขนาดเท่าเหรียญในระยะหลายร้อยเมตรผ่านรูเดิมทั้งหมด

แม้จะมีรูปร่างบอบบางจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไม่สามารถแบกรับแรงสะท้อนของปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่น QBU-10 ซึ่งมีความยาว 1.4 เมตรได้ แต่หลิว เจียงเทา ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนัก ทั้งการวิ่งวิบากขึ้นเขา 200 เมตร พร้อมแบกเครื่องมืออุปกรณ์หนัก 26 กิโลกรัมก่อนที่จะยิงเห้าที่ห่างไกลออกไป 600-800 เมตร

แรงถีบของปืนเล็กยาวทำให้ปลาร้าของเธอฟกช้ำดำเขียวไปหมด และบางทีทานน้ำหนักปืนไม่ไหวก็ล้มลงไป

แต่หลิวไม่ยอมแพ้ เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในสนามฝึกซ้อมเพื่อฝึกการรับน้ำหนักปืนมากกว่า 10 กิโลกรัม โดยต้องฝึกถือปืนให้นิ่งถึงขั้น "เฟอร์แฟ็ก" ท่ามกลางแดดจ้าและฝูงยุงที่รุมกัด

ด้วยหลิวมักแต่งตัวในลุคที่ดูหวาน ชอบเต้นรำ และมีบุคคลิกร่าเริง เพื่อนๆในกองทัพจึงตั้งฉายาเธอว่า "สไนเปอร์สายหวาน" (Sniper Sweetheart)

หลิวกล่าวว่า "วิธีเดียวที่จะทำลายอคติว่า "ชีวิตทหารเป้นเรื่องของชายชาตรีเท่านั้น" คือการให้ความสามารถเป็นตัวตัดสิน"

ตัวเล็กแรงใหญ่! หลิวเจียงเทา ฉายา สไนเปอร์สายหวาน เธอแบหกไรเฟิลซุ่มยิง 12.7 มม.ได้อย่างไร (ภาพจากสื่อจีน)
ด้าน เสิ่น เมิ่งเคอ วัย 26 ปี จากมณฑลเจ้อเจียง เป็นอีกหนึ่งพลซุ่มยิงที่สร้างชื่อเสียงโด่งดัง เธอเข้าประจำการในปี 2561 โดยอาสาเข้ารับการฝึกพลแม่นปืนแม้จะมีน้ำหนักตัวไม่ถึง 45 กิโลกรัม

เสิ่น เมิ่งเคอ ฝึกซ้อมหนักกว่าทหารชายในหลายบททดสอบ จนสามารถเอาชนะทหารชาย 79 นาย และคว้าอันดับหนึ่งในการทดสอบ พร้อมรับฉายา "ราชินีแห่งพลแม่นปืน" (Gun Queen)

เสินเมิ่งเข่อ กำลังเล็งปืนขณะฝึกซ้อม (ภาพจากสื่อจีน)
ปัจจุบัน เสิ่น เมิ่งเคอ ได้ลาออกจากกองทัพเพื่อเดินตามความฝันด้านวิชาการ โดยในปี 2567 เธอได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง เรื่องราวของพวกเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในโซเชียลมีเดียจีน โดยมีผู้แสดงความเห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เสมอ

เสิ่นเมิ่งเข่อ หันเหสู่สายวิชาการ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง
"การที่ผู้หญิงจะสามารถฝึกเป็นสไนเปอร์ได้เป็นเรื่องที่ลำบากมากๆอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่ผู้หญิงนี่แหละที่มีสามารถเก่งที่สุดในเรื่อง "ทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้"

ที่มา: เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ / ภาพกลุ่มสื่อจีน

ใหญ่แค่ไหน! ปืนไรเฟิลซุ่มยิง อาวุธคู่กายของพลซุ่มยิง หรือสไนเปอร์

