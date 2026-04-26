เปิดใจคุณยายวัย 80 ผู้ยืนหยัดดูแลตู้โทรศัพท์แห่งสุดท้ายในเซี่ยงไฮ้ แม้รายได้จะแค่ 10 บาทต่อสัปดาห์!

ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ตู้โทรศัพท์ก็กลายเป็นสิ่งไร้ความจำเป็น และกำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ทว่าคุณยาย "เสิ่นอี้ว์ซิ่ว" วัย 80 กว่าปี ก็ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ดูแลตู้โทรศัพท์ขนาด 5 ตร.ม. ที่เหลืออยู่เป็นแห่งสุดท้ายของนครเซี่ยงไฮ้ จนได้รับฉายาว่า "เจ้าหญิงตู้โทรศัพท์"
ตามรายงาน ยายเสิ่นทำงานเป็นนักบัญชีของตู้โทรศัพท์แห่งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1993 ในยุคที่กิจการรุ่งเรือง มีพนักงานช่วยกันทำงานมากถึง 5 คน และทำรายได้สูงกว่า 6,000 หยวน (ประมาณ 30,000 บาท) ต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม 33 ปีต่อมา ก็เหลือเพียงยายเสิ่นที่ยังคงทำหน้าที่ดูแลและเฝ้าตู้โทรศัพท์แห่งนี้ พร้อมกับโทรศัพท์บ้านเก่าๆ อีก 2 เครื่อง
ทุกวันยายเสิ่นจะทำงานตั้งแต่ 09.00-20.00 น. แม้ตู้โทรศัพท์ดังกล่าวจะตั้งอยู่บนถนนฝูโจว หนึ่งในย่านที่มีคนพลุกพล่านที่สุด แต่ก็มีลูกค้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มาใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ทำโทรศัพท์หาย หรือลืมทิ้งไว้ โดยอัตราค่าบริการภายในเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 0.4 หยวน ต่อ 3 นาที ขณะที่การโทร.ไปจังหวัดอื่นๆ อยู่ที่นาทีละ 0.2 หยวน
ถึงรายได้จะน้อยนิด แค่ 2 หยวน (ประมาณ 10 บาท) ต่อสัปดาห์ แต่ยายเสิ่นก็ไม่คิดที่จะปิดกิจการ เธอดำรงชีพด้วยเงินบำนาญ บางครั้งเพื่อพยุงธุรกิจ เธอยังทำตัวเป็นลูกค้าเสียเอง ใช้โทรศัพท์โทร.หาคนรู้จัก ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ
ยายเสิ่นบอกว่า ตู้โทรศัพท์เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเธอ เป็นสถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยความทรงจำ โดยสามีผู้ล่วงลับขอให้เธอทำธุรกิจต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินสักบาทก็ตาม
“ฉันรู้ว่าเขากลัวว่าฉันจะรู้สึกเหงา” ยายเสิ่นกล่าว ซึ่งภายหลังตู้โทรศัพท์แห่งนี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ พอบรรยากาศคึกคักมากขึ้น ยายเสิ่นก็เหงาน้อยลง
หลังเรื่องราวของยายเสิ่นถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมและขอบคุณยายเสิ่นที่ยืนหยัดทำธุรกิจและดูแลตู้โทรศัพท์ตลอดมา พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ไม่รู้มาก่อนเลยว่าแทบจะไม่เหลือตู้โทรศัพท์แล้ว” และ “ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของคุณยายเสิ่น เราถึงยังได้เห็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีต”
ทั้งนี้ ปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้ได้มีการดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าๆ ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เช่น ที่นั่งรอ ที่อ่าน-ยืมหนังสือ ส่วนตู้โทรศัพท์ที่เคยมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ก็เปลี่ยนเป็นตู้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแทน โดยยายเสิ่นก็ได้แบ่งปันพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เช่นกัน
ที่มา : ‘Phone booth princess’: China grandma dedicates 33 years to managing public telephone booth (SCMP)