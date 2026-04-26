จีนเปิดตัวฐานยิงเลเซอร์กำจัดยุง สอยร่วงวินาทีละ 30 ตัว

อุปกรณ์กำจัดยุงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชื่อ "โฟตอน แมทริกซ์" (Photon Matrix) ฝีมือการพัฒนาของทีมวิจัยชาวจีนกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
อุปกรณ์ดังกล่าวใช้ระบบ AI ในการติดตามและยิงเป้าหมายให้ร่วงได้ภายในเวลาเพียง 0.003 วินาที โดยมีความสามารถสูงสุดในการกำจัดยุงได้ถึง 30 ตัวต่อวินาที
นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวยังได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง 6 เมตร โดยคงความแม่นยำในการระบุตัวตนสูงกว่าร้อยละ 95 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ระบบได้ติดตั้งกลไกป้องกันที่จะหยุดการปล่อยแสงเลเซอร์ทันทีหากตรวจพบมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาในระยะใกล้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
ทีมพัฒนาเผยว่าการวิจัยนี้ใช้เวลากว่า 3 ปี โดยต้องก้าวข้ามขีดจำกัดในการตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กที่ไม่มีความเสถียรในรุ่นก่อนหน้า จนกระทั่งสามารถบูรณาการระบบเรดาร์เลเซอร์ ระบบจดจำภาพ AI และระบบปล่อยแสงเลเซอร์เข้าด้วยกันได้สำเร็จ
ปัจจุบัน "โฟตอน แมทริกซ์" ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามบนแพลตฟอร์มระดมทุน Indiegogo โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 58 ล้านบาท) จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7 แสนบาท) โดยมีผู้สั่งจองแล้วกว่า 3,000 ราย สำหรับราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 600 ถึง 620 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 22,000 บาท)
ที่มา: CTWANT