นศ.สาวจีนถูกหลอกมางานสงกรานต์ที่ไทย ก่อนถูกส่งขายเมียนมา

กลุ่มสื่อจีนรายงานเหตุนักศึกษาสาวชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ถูกเพื่อนสนิทลวงให้เดินทางมาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ที่ไทย ก่อนจะถูกลักพาตัวและขายต่อให้กับแก๊งมิจฉาชีพในเมียนมา
นักศึกษาสาวนามสมมติว่า เสี่ยวหยาง (Xiao Yang) เดินทางจากสนามบินนานาชาติกว่างโจวไป่อวิ๋น มุ่งหน้าสู่ประเทศไทยตามคำชวนของเพื่อนเพื่อร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการจองตั๋วเครื่องบินขากลับไว้ในวันที่ 15 เมษายน 2567 แต่หลังจากที่เธอเดินทางถึงสนามบินในไทยเมื่อเวลา 17:55 น. เพื่อนที่นัดไว้กลับไม่ปรากฏตัว และเธอถูกชายลึกลับควบคุมตัวไปทันที
หลังจากขาดการติดต่อไป 2 วัน เสี่ยวหยางถูกนำตัวไปยังชายแดนเมียนมา ซึ่งคาดว่าเป็นที่ตั้งของแหล่งกบดานแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสิ่งผิดกฎหมาย ต่อมาในวันที่ 13 เมษายน 2567 มีชายผู้หนึ่งติดต่อหาบิดาของเสี่ยวหยาง เรียกรับเงินค่าไถ่จำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าปล่อยตัว พร้อมขู่ว่าหากแจ้งตำรวจจะส่งเธอไปขายต่อหรือทำร้ายร่างกาย
หลังจากได้รับเงิน ทางกลุ่มคนร้ายกลับบ่ายเบี่ยงการปล่อยตัวโดยอ้างเหตุผลสารพัด ทั้งเรื่องเทศกาลสงกรานต์ทำให้การเดินทางไม่สะดวก ถนนถูกปิด หรือขั้นตอนการลาออกจากนิคมที่ยุ่งยาก จนล่วงเลยมาถึงปลายเดือนเมษายน 2567 ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเธอจะได้รับอิสรภาพ
ขณะนี้เสี่ยวหยางยังคงสามารถติดต่อกับครอบครัวได้เป็นระยะผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ทางครอบครัวไม่ทราบแน่ชัดว่าเธอถูกทารุณกรรมหรือไม่ ล่าสุดตำรวจจีนกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานศึกษาของเธอได้ยื่นรายงานต่อสำนักงานตำรวจมณฑลกวางตุ้งและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและนำตัวเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ที่มา: หยางจื่อ หว่านเป้า (Yangtse Evening Post)