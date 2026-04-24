เรากำลังจะแย่งลูกค้าของคุณ ! งาน Beijing Auto Show แบรนด์จีนเปิดตัว EV ท้าชนแบรนด์ระดับพรีเมียมยุโรป

ปักกิ่ง ออโต้ โชว์ หรือ ออโต้ ไชน่า มหกรรมแสดงยานยนต์นานาชาติใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เปิดฉากขึ้นแล้วในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์ ( 24 เม.ย. ) ซึ่งน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของจีนตั้งเป้าหมายแข่งขันในตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียมกับค่ายรถยุโรป ซึ่งครองตลาดในปัจจุบัน
ตลอดสิบวันของการจัดงานแบรนด์จีนตั้งแต่ บีวายดี ( BYD ) และจีลี่ (Geely )ไปจนถึงลีปมอเตอร์(Leapmotor ) และนีโอ ( Nio ) จะจัดแสดง EV รุ่นพรีเมียมหลายรุ่นที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะและมีราคาต่ำกว่าปอร์เช่ บีเอ็มดับเบิลยูและเมอร์เซเดส-เบนซ์ คู่แข่งแดนเบียร์อย่างเห็นได้ชัดเจน
หลังจากผลิตEVที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและราคาประหยัดที่สุดในโลกมาหลายปี แบรนด์จีนกำลังใช้เวทีนี้ส่งข้อความถึงแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมของเยอรมันว่าเรากำลังจะแย่งลูกค้าของคุณไป
นายเฉียน คัง ผู้บริหารโรงงานผลิตแผงวงจรยานยนต์ในมณฑลเจ้อเจียงกล่าวว่า แบรนด์ EV จีนจะใช้ประโยชน์จากมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้สื่อสารไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์และลูกค้าทั่วโลกอย่างเต็มที่ ด้วยความมั่นใจในการนำเสนอรถรุ่นใหม่ที่มีราคามากกว่า 3 แสนหยวน ( ราว 1 ล้าน 5 แสน บาท )
หลังจากอุตสาหกรรม EV ติดหล่มสงครามราคาอันดุเดือดตลอดสามปีที่ผ่านมา ขณะนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามราคามาเป็นสงครามความคุ้มค่าไปแล้ว ปัว อี้ว์ ผู้จัดการของบริษัทวิจัย JATO Dynamics ประจำประเทศจีนกล่าว
มหกรรมครั้งนี้จะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 181 รุ่น และรถยนต์ต้นแบบ 71 รุ่น รวมถึงรถ SUV ขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมรุ่น "9-series" จำนวนมาก ตามการเปิดเผยของชุย ตงซู เลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA)
ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันมียอดขายสะสมในจีนลดลงเกือบร้อยละ 25 เหลือ 3 ล้าน 8 แสน 5 หมื่นคันจาก 5 ล้าน 1 แสนคันในปี 2562 ตามข้อมูลของ S&P Global Mobility
การก้าวสู่ตลาดระดับบนของแบรนด์จีนจะยิ่งทำให้การแข่งขันในจีนและในต่างประเทศรุนแรงขึ้น โดยผู้ผลิตEVจีนสามารถรับมือกับมาตรการภาษีของสหภาพยุโรปและรักษาราคาให้ต่ำกว่ารุ่นที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่งในยุโรปได้ ในขณะที่รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในของจีนไม่เสียภาษีอียู
แบรนด์จีนยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ตลาดโลก ยกตัวอย่าง เช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซีเคอร์ ( Zeekr) แบรนด์ระดับพรีเมียมในเครือจีลี่ได้เปิดตัว 8X รถ SUV ปลั๊กอินไฮบริดขนาดใหญ่ ระยะทางวิ่งไกล ที่อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ระบบความบันเทิง และเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การเปิดตัวรถ SUV ระดับพรีเมียมขนาดใหญ่ของผู้ผลิตจีนเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในดีทรอยต์อย่าง เจเนอรัล มอเตอร์ส ฟอร์ด และสเตลแลนติส ซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์รุ่นดังกล่าว ซึ่งมีกำไรสูง
แม้ขณะนี้ลูกค้าชาวอเมริกันไม่สามารถซื้อรถยนต์จากจีนได้ แต่ต่อไปอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและแหล่งรายได้หลักของดีทรอยต์ไม่ปลอดภัยอีกแล้ว
เฟลิเป้ มูนอซ ที่ปรึกษาด้านยานยนต์กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคชาวจีนจะเลือกรถยนต์ระดับพรีเมียมที่ผลิตในประเทศมากกว่ารถของเยอรมันคู่แข่ง ถ้าเป็นเมื่อ 5 ปีก่อนนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ปัจจุบันรถแบรนด์หรูและระดับพรีเมียมจากต่างประเทศอยู่รอดยากขึ้นในจีน
อย่างไรก็ตาม แบรนด์พรีเมียมของเยอรมันถือเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพในตลาดยุโรป การเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าหันมาหาแบรนด์จีนคงเป็นเรื่องยาก มูนอซให้ความเห็น
ที่มา : scmp / รอยเตอร์