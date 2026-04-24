"ผมกลัวปู่จะจากไปอีกคน" เด็กชาย 9 ขวบยอดกตัญญู ห่อเนื้อจากข้าวโรงเรียนกลับไปฝากปู่ที่บ้านทุกวัน อยากให้ปู่ได้กินของดีๆ!

น้ำตาท่วมโซเชียล! "เฉินเฉิน" เด็กชายวัย 9 ขวบ จากเมืองโจวโข่ว มณฑลเหอหนาน ยอมไม่กินเนื้อสัตว์ในอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อที่จะนำกลับไปให้คุณปู่ หวังว่าปู่จะได้กินอาหารดีๆ กับเขาบ้าง
"ทำไมไม่กินเนื้อหล่ะ?" คุณครูถาม หลังสังเกตุเห็นว่าเด็กชายมักจะคีบเนื้อแยกออกมาจากอาหารกลางวันของโรงเรียน แล้วห่อใส่กระดาษเก็บไว้
“คุณพ่อของผมจากไปแล้ว คุณย่าของผมก็เช่นกัน ปกติแล้วคุณปู่ของผมมักจะไม่ได้กินอาหารดีๆ แบบนี้” เด็กชายกล่าว ซึ่งคำตอบดังกล่าวก็ทำให้คุณครูรู้สะเทือนใจและปวดใจเป็นอย่างมาก
ตามรายงาน ย่าของเด็กชายเสียชีวิตไปแล้ว ขณะที่พ่อของเขาป่วยเป็นโรคร้าย ก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่ เด็กชายจึงอาศัยอยู่กับคุณปู่วัย 73 ปีเพียงลำพัง และเพราะกลัวว่าครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่จะจากไปอีกคน เฉินเฉินเลยแอบเก็บเนื้อมาให้คุณปู่ เพื่อที่คุณปู่จะได้กินอาหารดีๆ และอยู่กับเขาไปนานๆ
ภายหลังคุณครูได้ไปเยี่ยมคุณปู่ของเฉินเฉินถึงที่บ้าน พร้อมสัญญาว่าจะคอยดูแลเด็กชายให้
"คุณปู่ไม่ต้องเป็นกังวลไป หากวันหนึ่งคุณปู่ไม่อยู่แล้ว เด็กคนนี้จะกลายเป็นลูกของฉัน ฉันจะดูแลเขาจนโตให้เอง" คุณครูกล่าวทั้งน้ำตา
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลบนเวยปั๋ว โดยชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกสงสารและชื่นชมในความกตัญญูของเฉินเฉิน ขณะที่อีกส่วนก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของหน่วยงานรัฐที่มักจะต้องรอให้เป็นข่าวก่อนเสมอถึงจะให้การช่วยเหลือ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ประโยคที่บอกว่า 'ผมกลัวคุณปู่จะจากไป' ช่างแทงใจฉันเหลือเกิน ขณะที่เด็กคนอื่นๆ กำลังคิดว่าจะทำคะแนนสอบให้ได้เท่าไหร่ถึงจะได้ของเล่นใหม่ แต่เขากลับคิดว่า 'ถ้าคุณปู่กินเนื้อสัตว์เยอะๆ คุณปู่ก็จะมีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นอีกวัน'" "หวังว่าเขาจะมีชีวิตเหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไป ไม่ต้องกลัวการพลัดพรากและความตายอีก" และ "ทำไมหน่วยงานที่เรียกตัวเองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มักเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่รู้เสมอ"
ทั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาคมสตรีท้องถิ่นได้เข้ามาดูแลปู่หลานคู่นี้แล้ว โดยชาวเน็ตจำนวนมากยังบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพวกเขาอีกด้วย
河南9岁男孩偷偷给爷爷带肉
ที่มา : 相依为命怕祖父去世 9岁男童每天偷偷把肉带回家