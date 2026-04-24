“หวังอี้” ถถเขมร ย้ำปราบสแกมเมอร์เด็ดขาดไม่หยุด กัมพูชาหวังจีนมีบทบาทมากขึ้นในการไกล่เกลี่ยศึกไทย-เขมร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2026 หวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งกัมพูชา นาย ปรัก โสคุน ณ กรุงพนมเปญ
หวัง อี้ แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมกลไกหารือเชิงยุทธศาสตร์ “2+2” ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของจีน–กัมพูชาครั้งแรก
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจีน เผยถึงเนื้อหาที่สองฝ่ายได้พูดคุยถกกันว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนและความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญกันอยู่นี้ การที่จีนและกัมพูชาในฐานะ “ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน” ได้เริ่มต้นกลไกดังกล่าว ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม การประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมและบรรลุฉันทามติสำคัญ ช่วยส่งเสริมการประสานยุทธศาสตร์และเสริมสร้างความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองฝ่ายยืนยันจะเป็นมิตรและหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในระยะยาว พร้อมผลักดันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้ก้าวสู่ระดับใหม่ และเติมเต็มมิติใหม่ให้กับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
หวัง อี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า จีนยินดีทำงานร่วมกับกัมพูชา เพื่อขยายผลจากการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเมื่อปีที่ผ่านมา รวมถึงฉันทามติสำคัญที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ โดยจะเดินหน้าพัฒนาควบคู่กับความมั่นคง เสริมสร้างความร่วมมือรอบด้าน โดยมุ่งเน้นโครงการ “ระเบียงพัฒนาอุตสาหกรรม” และ “ระเบียงข้าวปลาอาหาร” ขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมสีเขียว และอื่นๆ เพื่อวางรากฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้น
หวังอี้ยังกล่าวถึงภารกิจสำคัญในความร่วมมือจีนและกัมพูชาคือการปราบปรามการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ยังดำเนินไปอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายควรใช้โอกาสครบรอบ 50 ปีการลงนามใน สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครบรอบ 35 ปีความสัมพันธ์เจรจาระหว่างจีนกับอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น ความร่วมมือจีน–อาเซียน และกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง โดยฝ่ายจีนจะพยายามช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา–ไทยในรูปแบบของจีน อีกทั้งยินดีจัดเวทีให้ทั้งสองฝ่ายสื่อสารโดยตรงมากขึ้น
ด้านปรัก โสคุน กล่าวว่า ความสำเร็จในการประชุมกลไก “2+2” ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมของกัมพูชา–จีน ได้เสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างสองประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการขยายความร่วมมือ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ซับซ้อน การเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเมืองและกลาโหมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกัมพูชา–จีนลงลึกขยายผลสู่หมู่ประชาชนและก่อประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ
ฝ่ายกัมพูชาขอบคุณจีนสำหรับการสนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมยืนยันจะกระชับความร่วมมือในทุกด้านต่อไป ปราบปรามการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอย่างเด็ดขาด ร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอก ปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศ และผลักดันการสร้างประชาคมกัมพูชา–จีนในยุคใหม่ให้เกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น
ปรัก โสคุน ยังได้แจงสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมพูชา–ไทย พร้อมขอบคุณจีนสำหรับบทบาทในการไกล่เกลี่ย และหวังว่าจีนจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต.