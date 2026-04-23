เตือนภัยคนขี้ลืม! หนุ่มจีนลืมปิดกระจกรถ แวะทำธุระ 15 นาที กลับมาอีกทีมี "แขกไม่ได้รับเชิญ" มาสร้างบ้านในรถ

ชายแซ่หวัง จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง แทบช็อก หลังจอดรถไว้ริมถนนแล้วเผลอเปิดกระจกทิ้งไว้ ลงไปทำธุระ 15 นาที กลับมาอีกทีดันเจอผึ้งหลายสิบตัวกำลังสร้างรังอยู่ภายในรถใกล้กับหน้าต่างฝั่งทีนั่งข้างคนขับ
ด้วยความหวาดกลัวและตกใจ เขาจึงรีบโทร.ขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รีบรุดมาหาเขาทันที
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในชุดป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ลงมือจัดการนำถุงมาครอบไว้เหนือฝูงผึ้ง จากนั้นก็ค่อยๆ ย้ายถุงออกไปและรีบมัดถุงอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะกลับมาจัดการกับผึ้งจำนวนหนึ่งที่ยังลงเหลืออยู่ โดยตามรายงาน กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเท่านั้น และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ซึ่งผึ้งที่อยู่ในถุงก็จะถูกนำไปจัดการในภายหลัง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อธิบายว่า ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงการขยายพันธุ์และการแยกฝูงของผึ้ง โดยผึ้งเป็นแมลงที่ชอบความสงบและความอบอุ่น ดังนั้น รถยนต์ที่ไม่ได้ปิดกระจกจึงเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำรัง นอกจากนี้ ภายใต้สภาพแวดล้อมและความพร้อม ผึ้งยังสามารถสร้างรังได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
ที่มา : 粗心男下車忘關窗 才離開15分鐘！副駕駛座竟「長蜂窩」