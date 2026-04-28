คลิกคลิป : จีนเปิดตัวโครงการการผสมไฮโดรเจนในก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคครัวเรือน นำร่อง 100,000 ครัวเรือน

จีนเปิดตัวโครงการนำร่องการผสมไฮโดรเจนในก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคครัวเรือนจำนวน 100,000 ครัวเรือนเป็นครั้งแรกของประเทศ ที่เมืองเหวยฝาง มณฑลซานตง
โครงการนี้ใช้โครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติเดิมของเมืองร่วมกับระบบผสมไฮโดรเจนขนาด 30,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถปรับสัดส่วนการผสมไฮโดรเจนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 10
ระบบนี้สามารถรองรับการใช้งานในเขตเมืองเหวยฝางได้ถึง 100,000 ครัวเรือน ทั้งการใช้งานในภาคครัวเรือนและธุรกิจร้านอาหาร โดยผู้ใช้งานยังสามารถใช้เตาแก๊สและอุปกรณ์ในครัวเดิมได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
โครงสร้างพื้นฐานหลักดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้ากำลังการผลิต 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่อส่งก๊าซไฮโดรเจนในเขตเมืองระยะทาง 5.2 กิโลเมตร และแพลตฟอร์มตรวจสอบกระบวนการผสมและการส่งผ่านไฮโดรเจนครบวงจร
เมื่อโครงการเปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบ คาดว่าจะสามารถใช้ไฮโดรเจนได้สูงสุดถึง 13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากการประเมินเบื้องต้น หากมีการนำสัดส่วนการผสมไฮโดรเจนร้อยละ 10 มาใช้ในระบบก๊าซทั่วประเทศ จะสามารถทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 30 ล้านตันต่อปี
ที่มา : China Media Group