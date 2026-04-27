คลิกคลิป : รถสามล้อไฟฟ้าจีนกลายเป็นกระแสไวรัลในต่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนการขยายตลาดต่างประเทศ

กระแสความนิยมรถสามล้อไฟฟ้าจีนในสื่อออนไลน์กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดส่งออก รถสามล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท Sichuan Kaixi Shuyu Motorcycle จากเมืองซุ่ยหนิง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
บริษัทคาดว่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาปีนี้จะสูงถึง 1,000 คัน โดยระบุว่าความนิยมในต่างประเทศเริ่มขึ้นแบบบังเอิญ Tao Jun ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท Sichuan Kaixi Shuyu Motorcycle เปิดเผยว่า อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติรายหนึ่งได้ซื้อรถสามล้อไฟฟ้าของบริษัทไปใช้งาน และหลังจากนำกลับไปยังสหรัฐฯ คลิปรีวิวของเขากลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ต่อมาบริษัทจึงส่งรถรุ่นอื่นไปให้ทดลองใช้งาน ทำให้มีลูกค้าต่างประเทศติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงแรก ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ยังไม่มีความแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในตลาดจีน แต่เมื่อยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และบริษัทได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า จึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ลูกค้าชาวอเมริกันบางรายต้องการให้ติดตั้งลำโพงบลูทูธในรถ บริษัทจึงเพิ่มฟังก์ชันนี้ ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับกลยุทธ์สู่การผลิตแบบ “ตอบโจทย์ตามความต้องการลูกค้า”
จากกระแสไวรัล บริษัทจึงขยับสู่การรุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเปลี่ยนแนวทางจากการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่แล้ว ไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดแต่ละภูมิภาค
รถสามล้อไฟฟ้าที่จำหน่ายในจีนราคาประมาณ 2,000-3,000 หยวน (ประมาณ 9,200-13,800 บาท) กลับสามารถทำราคาจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ได้สูงกว่าหลายเท่า ขณะที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมียอดคำสั่งซื้อรวมมากกว่า 23,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ประมาณ 3,000 คันถูกส่งออกไปยังมากกว่า 30 ประเทศทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และอาเซียน
นอกจากนี้ บริษัทกำลังจัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค เช่น ตลาดสหรัฐฯ ต้องการรถที่รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น ขณะที่ลูกค้าในอาเซียนให้ความสำคัญกับระยะทางวิ่งต่อการชาร์จที่ยาวขึ้นและราคาที่คุ้มค่า
ที่มา : China Media Group