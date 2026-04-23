คลิกคลิป : อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์จีนบุกตลาดโลก นครฉงชิ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดโลก โดยมีนครฉงชิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญผ่านห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร
ในเดือนมีนาคม 2026 แบรนด์รถจักรยานยนต์จีน ZXMOTO สร้างความฮือฮาให้กับวงการแข่งรถระดับโลก ด้วยการคว้าชัยชนะครั้งสำคัญในการแข่งขัน World Superbike Championship
ความสำเร็จนี้มาจากระบบนิเวศการผลิตที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ของนครฉงชิ่ง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งรถจักรยานยนต์ของจีน” นครฉงชิ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ZXMOTO และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์อีกมากกว่า 50 ราย โดยมีสัดส่วนการผลิตถึง 1 ใน 3 ของรถจักรยานยนต์ทั้งหมดในประเทศจีน
จุดแข็งที่สำคัญอยู่ที่ห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร บริษัท Qiutian Gear ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของ ZXMOTO และหนึ่งในผู้ผลิตเฟืองรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก สามารถผลิตชิ้นส่วนได้ถึง 300,000 ชิ้นต่อวัน โดยร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตถูกส่งตรงให้กับผู้ผลิตในนครฉงชิ่ง
Yang Yuanming ประธานสหภาพแรงงานของบริษัท Qiutian Gear ระบุว่า ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา นครฉงชิ่งพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 ของเฟืองที่ผลิตถูกส่งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ และจากซัพพลายเออร์มากกว่า 160 รายของบริษัท มีมากกว่าร้อยละ 90 ที่ตั้งอยู่ในนครฉงชิ่ง
ปี 2025 นครฉงชิ่งผลิตรถจักรยานยนต์ได้มากกว่า 7.8 ล้านคัน คิดเป็นมากกว่า 1 ใน 3 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ และเกือบร้อยละ 80 ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ
Li Daokui นักเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจรถจักรยานยนต์หวังว่า จะมีการดำเนินมาตรการปฏิรูปโดยเร็ว เพื่อทยอยผ่อนคลายข้อห้ามและข้อจำกัดต่างๆ และยกเลิกนโยบายบังคับปลดระวางรถจักรยานยนต์เมื่อครบ 13 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางให้ประชาชน และเปิดพื้นที่การเติบโตให้กับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของจีน
ที่มา : China Media Group