ค่าย Xpeng คาดว่า จะเริ่มส่งมอบ “ รถบิน ” ในปีหน้า

เอ็กซ์เผิง ( Xpeng ) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สัญชาติจีนเตรียมผลิตรถยนต์ “บินได้” และหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ สนองความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันก็เล็งขยายความร่วมมือกับค่ายรถยุโรปและค่ายรถในภูมิภาคอื่น ๆ
นายไบรอัน กู ประธานบริษัทเอ็กซ์เผิง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่ 23 เมษายน ก่อนงานแสดงรถยนต์ปักกิ่ง ออโต้ โชว์ โดยคาดว่าการผลิตรถยนต์ "บินได้" จำนวนมากจะเริ่มขึ้นในปี 2570 ส่วนการผลิตหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะเริ่มในไตรมาสที่สี่ของปี 2569
นอกจากนั้น นายกูยังกล่าวว่า การเพิ่มความร่วมมือกับโฟล์คสวาเกน มีความเป็นไปได้อย่างมาก หลังจากบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันแห่งนี้ได้เริ่มการผลิต EV รุ่นแรกในปริมาณมาก
เมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับเอ็กซ์เผิง
“มีหลายด้านที่เราสามารถร่วมมือและสร้างคุณค่าให้แก่กันได้” นายกูระบุ พร้อมเสริมว่าเอ็กซ์เผิงต้องมีความคล่องตัวและพร้อมเปิดรับการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์ค่ายอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆด้วยเช่นกัน
เอ็กซ์เผิงได้รับคำสั่งซื้อรถบินมากกว่า 7,000 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อจากประเทศจีน ซึ่งบริษัทกำลังดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานด้านการบินของจีนอยู่ในขณะนี้
นายกูเปิดเผยด้วยว่า บริษัทจะเริ่มทดสอบรถแท็กซี่ไร้คนขับในเมืองกว่างโจวทางตอนใต้ของจีนในปี 2569 และปี 2570 ซึ่ง จะเป็น “ปีสำคัญ” สำหรับ “การทดสอบทั่วโลกกับพันธมิตร” โดยบริษัทน่าจะผลิตรถแท็กซี่ไร้คนขับได้หลายร้อยถึงหลายพันคันในช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
สำหรับหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ของบริษัทจะถูกนำไปใช้เป็นพนักงานต้อนรับหรือพนักงานขาย โดยทำหน้าที่โต้ตอบกับลูกค้าในเบื้องต้น
เขากล่าวว่าภายใน 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า ธุรกิจหุ่นยนต์ของเอ็กซ์เผิงน่าจะใหญ่กว่าแผนกยานยนต์ เนื่องจากผู้คนจะนำหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์มาใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น
เอ็กซ์เผิงได้ขยายธุรกิจไปต่างประเทศเช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อื่นๆ และปัจจุบันดำเนินธุรกิจอยู่ในราว 60 ประเทศ นายกูกล่าวว่า ในปี 2568 ยอดขายของเอ็กซ์เผิงประมาณร้อยละ 10 และรายได้ประมาณร้อยละ 15 มาจากตลาดในต่างประเทศ ซึ่งในอีก 5-10 ปีข้างหน้า รายได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเอ็กซ์เผิงน่าจะมาจากนอกประเทศจีน
ที่มา : รอยเตอร์