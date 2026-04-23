จีนส่ง "เรือบรรทุกโดรน" ลำใหม่ ทดสอบกลางทะเลจีนใต้ กลางวงซ้อมรบสหรัฐฯ และพันธมิตร (มีคลิป)

"ซื่อชวน" (Sichuan) เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกประเภท Type 076 ลำแรกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ได้ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้มุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้ เพื่อดำเนินการทดสอบระบบทางวิทยาศาสตร์และภารกิจฝึกซ้อมทางทหาร
เรือซื่อชวนซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "เรือบรรทุกโดรน" รุ่นใหม่ ได้เสร็จสิ้นการทดสอบทางทะเลครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเรือลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับยานเบาะอากาศ (Landing Craft) กองกำลังทหาร ยานเกราะ และอากาศยานหลายประเภท เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญในแผนการที่อาจเกิดขึ้นต่อไต้หวัน
การเคลื่อนไหวของกองทัพเรือจีนในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น กำลังดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้รหัส "บาลิกาตัน" (Balikatan) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในน่านน้ำทะเลจีนใต้ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมเกือบ 19,000 นาย นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมของไต้หวันยังรายงานว่า เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิง (Liaoning) ของจีนได้เดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันด้วย
แม้ทางการจีนจะระบุว่าการเดินทางของเรือซื่อชวนเป็นเพียงการทดสอบตามวงรอบปกติและไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่การปรากฏตัวของเรือรบสมรรถนะสูงของจีนท่ามกลางการซ้อมรบของกลุ่มพันธมิตรตะวันตก สะท้อนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเด็นการอ้างสิทธิ์เหนืออธิปไตยในทะเลจีนใต้และการเผชิญหน้าในช่องแคบไต้หวัน
ที่มา: South China Morning Post