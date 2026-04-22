จอห์น เทอร์นัส ซีอีโอคนใหม่ของแอปเปิล รับช่วงต่อ “การดำเนินธุรกิจในจีน” หลังจากทิม คุกก้าวลงจากตำแหน่ง

บริษัทแอปเปิลกำลังเผชิญความท้าทายที่เพิ่มขึ้นทุกทีในตลาดสมาร์ตโฟนใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนและนี่จะเป็นบททดสอบจอห์น เทอร์นัส ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอคนใหม่ในวันที่ 1 กันยายนนี้
แอปเปิลประกาศการแต่งตั้งเทอร์นัส อดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ วัย 50 ปีเมื่อวันอังคาร ( 21 เม.ย.) ส่วนทิม คุกจะก้าวขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริษัท โดยคุกวางตัวเทอร์นัสให้รับตำแหน่งซีอีโอสืบต่อจากเขา ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็น “การเปลี่ยนแปลงผู้นำที่มีนัยสำคัญที่สุดในด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคในรอบหลายปี” IDC บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลกระบุ
ในช่วง 15 ปีของการดำรงตำแหน่งซีอีโอสืบต่อจากสตีฟ จ็อบส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอแอปเปิล ที่เสียชีวิต คุกทำให้แอปเปิลเติบโตอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ และสามารถรักษามาดของบริษัทท่ามกลางความผันผวนหลายระลอก ทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การแข่งขันด้านAI และความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯและจีน
จีนเป็นตลาดที่แอปเปิลบริหารความสมดุลด้านนโยบายกับรัฐบาลปักกิ่งได้ยากขึ้นทุกที การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแอปเปิลกับรัฐบาลปักกิ่งจึงเป็นงานหนึ่งที่ซีอีโอคนใหม่ต้องสานต่อ หลังจากคุกได้ฝากผลงานที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนยกย่องว่า เป็นการบริหารจัดการความสัมพันธ์นี้ได้อย่างชาญฉลาด แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะทวีความรุนแรง อีกทั้งรัฐบาลปักกิ่งมีความเด็ดเดี่ยว ไม่ผ่อนปรน และคาดเดาได้ยากขึ้นก็ตาม โดยคุกยอมประนีประนอม ซึ่งกรณีที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการลบแอป VPN ออกจาก App Store ในจีนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์และข้อบังคับของจีน และกรณีการจัดเก็บข้อมูล iCloud ของผู้ใช้ชาวจีนไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่รัฐควบคุม
อีกงานหนึ่งก็คือเทอร์นัสต้องลดการพึ่งพาด้านซัปพลายบางส่วนจากจีน ซึ่งเป็นความพยายามที่คุกริเริ่มไว้แล้ว หลังจากได้สร้างโรงงานผลิตโดยอาศัยห่วงโซ่อุปทานของจีน ทำให้บริษัทต้องพึ่งพาแดนมังกรอย่างมาก
นอกจากนั้น เทอร์นัสต้องเตรียมแอปเปิลให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่ดุเดือดจากบริษัทผู้ผลิตสมาร์ตโฟนชาวจีนในยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ซีอีโอคนใหม่ต้องตระหนักว่า การแข่งขันในตลาดจีนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ฮาร์ดแวร์เฉพาะภูมิภาคอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ครบวงจร
ที่ผ่านมา คุกมักใช้ "กลยุทธ์สร้างเสน่ห์ดึงดูดใจ” ในการรุกตลาดแดนมังกร นักวิเคราะห์กำลังเฝ้าจับตาดูว่า เทอร์นัสจะพยายามเลียนแบบหรือไม่
ไบรอัน หม่า รองประธานฝ่ายวิจัยตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ IDC เป็นผู้หนึ่งที่อยากรู้ว่า ซีอีโอคนใหม่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคและรัฐมนตรีในรัฐบาลของจีนได้อย่างทิม คุกหรือไม่
ที่มา : SCMP / เอพี / TechCrunch