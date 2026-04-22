81 ปีแห่งความแข็งแกร่ง! ยอดคุณแม่ ผู้พิการไร้แขน-ขา สู้ชีวิต เลี้ยงดูลูก 3 คนจนเติบใหญ่

เรื่องราวของ "หวังอี้ว์ชื่อ" หญิงชราวัย 81 ปี จากเมืองไป๋หยิน มณฑลกานซู่ ที่แม้โชคชะตาจะทำให้เธอเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ทว่าเธอกลับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็ง ทำหน้าที่ 'แม่' ได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับฉายา "คุณแม่ชาวจีนที่แข็งแกร่งที่สุด"!
โดยคุณยายหวัง เกิดมาพร้อมกับความพิการ ไม่มีแขนส่วนปลายและไม่มีขาตั้งแต่เกิด รวมถึงไม่มีชื่อ กระทั่งแต่งงานกับสามีตอนอายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่ทะเบียนก็ได้เป็นคนตั้งชื่อให้
คุณยายหวังมีลูกทั้งหมด 3 คน เป็นลูกสาว 1 คน และลูกชาย 2 คน ด้วยความที่สามีของคุณยายต้องไปทำงานไกลบ้าน ยายหวังจึงต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูก รวมถึงงานภายในบ้านทั้งหมด ไม่ว่าวันนั้นจะเจ็บป่วย หรือไม่สบายหนักสักแค่ไหน ยายหวังก็จะไม่หยุดพัก ลุกขึ้นมาจัดการงานทั้งหมดด้วยตนเอง
“ตอนนั้น ฉันดูแลเด็กๆ เพียงลำพัง ชีวิตลำบากมาก แต่อย่างน้อยเราก็ไม่เคยอดอยาก” ยายหวังกล่าว
ด้านนายจาง ลูกชายคนเล็กวัย 38 ปี ของยายหวังเล่าว่า ถึงสภาพร่างกายจะเป็นแบบนี้ แต่แม่ของเขาก็ทำงานทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นซักผ้า ทำอาหาร หรือแม้แต่ซ่อมแซมเสื้อผ้า โดยเวลาเย็บผ้าก็จะใช้ปากเย็บ ส่วนเวลากินข้าวก็จะใช้ศอกหนีบตะเกียบเอาไว้
ปัจจุบัน ลูกๆ ทั้ง 3 คนของยายหวังได้แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตนเอง ส่วนสามีของยายหวังก็เสียชีวิตไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน ตอนนี้ยายหวังอาศัยอยู่กับนายจางและลูกสะใภ้ ซึ่งทั้งสองต่างดูแลยายหวังเป็นอย่างดี
“การได้อยู่กับแม่ถือเป็นความสุขที่สุด ตราบใดที่มีแม่อยู่ บ้านก็ยังเป็นบ้าน” นายจางกล่าว
ทั้งนี้ นายจางยังได้อัดคลิปและแชร์ชีวิตประจำวันของพวกเขา ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้ชื่อว่า “คุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 440,000 คน
เรื่องราวของยายหวังสร้างความประทับใจให้ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ยายหวังมีโชคชะตาที่โหดร้ายเหมือนตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่เกิด แต่เธอก็ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งดุจดั่งนักรบ” “ซาบซึ้งมาก เรื่องนี้น่าทึ่งมาก ถึงขนาดทำให้มีน้ำตา” และ “แม่ผู้ยิ่งใหญ่ จินตนาการไม่ออกเลยว่าเธอเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้อย่างไร สมแล้วที่ลูกๆ ของเธอกตัญญูต่อเธอมากๆ"
甘肃81岁无肢妈妈的奇迹人生
ที่มา : China limbless mum sews with mouth, uses limb stumps for daily tasks, raises 3 kids alone (SCMP)