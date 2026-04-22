จีนหวั่นญี่ปุ่นคืนชีพ "ลัทธิทหารแบบใหม่" ไฟเขียวส่งออกอาวุธร้ายแรง

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศอนุมัติยกเลิกข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธ ซึ่งจะเปิดทางให้ญี่ปุ่นสามารถจำหน่ายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างหรืออาวุธร้ายแรงไปยังต่างประเทศได้เป็นครั้งแรก
มาตรการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างสิ้นเชิง
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นชอบแผนการดังกล่าว ซึ่งแต่เดิม "หลักการ 3 ประการว่าด้วยการถ่ายโอนอุปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ" ของญี่ปุ่น ได้จำกัดการส่งออกเฉพาะอุปกรณ์ใน 5 หมวดที่ไม่ใช่การสู้รบเท่านั้น ได้แก่ การกู้ภัย การขนส่ง การแจ้งเตือน การเฝ้าระวัง และการกวาดล้างทุ่นระเบิด
ทว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้จะอนุญาตให้ญี่ปุ่นส่งออกอาวุธร้ายแรงไปยัง 17 ประเทศที่ได้ลงนามข้อตกลงถ่ายโอนอุปกรณ์และเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ตลอดจนประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลกับจีนอย่าง อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ออกมาแสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยระบุว่าประชาคมโลกต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อต่อต้านการก้าวไปสู่ "ลัทธิทหารแบบใหม่" ของญี่ปุ่นที่ขาดความยั้งคิด ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างโตเกียวและปักกิ่งตกอยู่ในภาวะชะงักงันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา หลังจากนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิจิ ระบุว่าญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงทางทหารหากไต้หวันถูกโจมตี
ด้านนักวิเคราะห์มองว่า ญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะขยายอิทธิพลในระดับภูมิภาคและระดับโลกผ่านการส่งออกอาวุธ โดยล่าสุดญี่ปุ่นเพิ่งประกาศข้อตกลงมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.27 แสนล้านบาท) เพื่อจัดหาเรือฟริเกตล่องหนชั้นโมกามิ จำนวน 3 ลำให้กับออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับการขยายอำนาจของจีนในเอเชียแปซิฟิก
ที่มา: South China Morning Post