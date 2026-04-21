สาวจีนไม่กลัวตาย! ทิ้งชีวิตในเมือง กลับบ้านเกิด เลี้ยงอสรพิษร้ายกว่า 6 หมื่นตัว รับทรัพย์ปีละหลายล้าน

สร้างความตกตะลึงไปทั่วโซเชียล! สำหรับหญิงสาวใจเด็ดแซ่ฉิน ที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิด หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ 2 ปี เพื่อเลี้ยงงูพิษกว่า 60,000 ตัว พร้อมทำกำไรมากกว่าปีละ 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท)
ตามรายงาน ครอบครัวของเธอทำฟาร์มงูอยู่ในในเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยเธอตั้งใจกลับบ้านมาช่วยพ่อทำงาน
แม้ตอนแรกพ่อของเธอจะคัดค้าน เพราะมองว่างานนี้อันตรายเกินไป แต่เพราะธุรกิจกำลังเติบโต ฉินจึงได้โอกาสเข้ามาช่วยงาน
โดยเธอรับหน้าที่ดูแลงูมากกว่า 60,000 ตัว เป็นงูเห่าไปแล้ว 10,000 ตัว และ "งูห้าก้าว" (งูพิษร้ายแรง ที่ชาวจีนเชื่อว่าหากโดนกัดแล้ว เดินไม่ถึงห้าก้าวก็ต้องเสียชีวิต) กว่า 50,000 ตัว ซึ่งเธอต้องคอยป้อนอาหารและดูแลเป็นพิเศษ
“ฉันไม่กลัวงูห้าก้าวหรอกค่ะ พ่อของฉันเลี้ยงพวกมันมาตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเกิดด้วยซ้ำ” ฉินกล่าว
เธออธิบายว่า ถุงน้ำดีงู น้ำมันงู และงูตากแห้ง เป็นวัตุดิบชั้นเลิศที่ถูกนำไปใช้ในแพทย์แผนจีน ส่วนพิษงูที่สกัดออกมานั้นจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ โดยงูห้าก้าว 1 ตัว สามารถให้พิษได้ 2 ครั้งต่อเดือน
ราคาพิษงูจะอยู่ที่ 40-200 หยวน (ประมาณ 200-1,000 บาท) ต่อกรัม ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ด้านเนื้องูจะขายอยู่ที่ 200-300 หยวน (ประมาณ 1,000-1,500 บาท) ต่อตัว ขณะที่งูขนาดใหญ่สามารถขายได้มากกว่า 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท)
นอกจากนี้ ฉินยังใจดีแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงงูผ่านโซเชียล โดยใช้ชื่อว่า “หญิงสาวผู้รีดพิษงู” ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 22,000 คน
หลังเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น เช่น “เงินจากธุรกิจเสี่ยงตายแบบนี้ ไม่ใช่ใครๆ ก็หาได้ นึกว่าเป็นงูธรรมดาที่ไม่มีพิษ ที่ไหนได้ มันคืองูห้าก้าว” และ “นับถือๆ แค่เห็นงูฉันก็ไม่โอเคแล้ว ฉินกล้าหาญมากและสมควรได้รับเงินจำนวนนี้จริงๆ”
95后女生回村养蛇年入百万，养了5万多条五步蛇，近万条眼镜蛇，“五步蛇的蛇干 蛇胆 蛇油都可以入药，提取的蛇毒还可以做医学研究”
ที่มา : China woman returns to hometown to raise 60,000 venomous snakes, earns US$146,000 annually (SCMP)