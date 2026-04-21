ทรัมป์เร่งพิชิตอิหร่าน แต่เผลอเปิดทางให้หยวนเขย่าเปโตรดอลลาร์

นักวิเคราะห์ของธนาคารดอยช์แบงก์เคยเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่า สงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอลกับอิหร่านอาจทำให้รอยร้าว ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในระบบการขายน้ำมันด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯหรือเปโตรดอลลาร์ ยิ่งร้าวลึก
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE ) ซึ่งดูเหมือนกำลังบอกอีกฝ่ายเป็นเชิงขู่กลาย ๆ ว่า ถ้าสงครามครั้งนี้ทำให้ UAE เกิดวิกฤตเงินดอลลาร์สหรัฐฯขาดสภาพคล่องขึ้นมาเมื่อใด UAE ก็อาจจำเป็นต้องหันไปใช้เงินหยวนของจีนหรือสกุลเงินอื่น ๆ ในการซื้อขายน้ำมันและระบบเปโตรดอลลาร์ ซึ่งใช้มานานกว่า 50 ปีในตลาดน้ำมันโลกก็อาจไม่มั่นคงอีกต่อไป
ตามรายงานของวอลล์สตรีตเจอร์นัล ผู้ว่าการธนาคารกลางของ UAE ได้นำเรื่องวงเงินในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (currency-swap line ) ขึ้นมาหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและธนาคารกลางของสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
UAE มีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 270,000 ล้านดอลลาร์ และเงินอีกหลายล้านล้านดอลลาร์ในกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติ แต่ UAE กำลังวิตกเกี่ยวกับรายได้เข้าประเทศในรูปเงินดอลลาร์ เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ UAE ส่งออกน้ำมันไม่ได้ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก็ถูกอิหร่านโจมตีเสียหายหนัก
หากเกิดวิกฤตสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ขึ้นจริง ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรากับสหรัฐฯ ก็จะช่วยให้ธนาคารกลาง UAE เข้าถึงเงินดอลลาร์ในราคาถูก ซึ่งสามารถใช้หนุนค่าเงินดีร์แฮมที่ผูกติดกับดอลลาร์ได้ หรือเสริมทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในกรณีที่สภาพคล่องลดลง
แหล่งข่าวเปิดเผยกับวอลล์สตรีตเจอร์นัลด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของ UAE ยังชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯ เป็นผู้เริ่มต้นสงครามกับอิหร่าน พร้อมกับแจ้งให้ทราบเรื่องที่อาจต้องหันไปซื้อขายน้ำมันด้วยเงินหยวนดังกล่าวข้างต้น
ซาอุดีอาระเบียตัดสินใจกำหนดราคาการส่งออกน้ำมันเป็นเงินดอลลาร์เมื่อปี2517 ซึ่งช่วยสร้างให้ดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินมาตรฐานในการซื้อขายน้ำมันทั่วโลก
ถ้าชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่าง UAE หันไปใช้เงินหยวนจริงย่อมจะเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อระบบเปโตรดอลลาร์และสถานะของดอลลาร์ที่อ่อนแอลงจะส่งผลกระทบต่อการเงินโลกในภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงตลาดพันธบัตร ซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐฯสามารถออกพันธบัตรกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่นักลงทุนจะยอมรับได้ก็เพราะมีดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลกคอยค้ำประกันนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม แดน อลามาริอู หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของบริษัทวิจัยการลงทุน Alpine Macro ไม่เชื่อคำทำนายเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ในบันทึกเมื่อต้นเดือนนี้ อลามาริอูยอมรับว่า หากระบอบการปกครองของอิหร่านยังคงอยู่และควบคุมช่องแคบได้บางส่วน ย่อมถือว่าสหรัฐฯ ปราชัยทางยุทธศาสตร์ และเป็นความอัปยศอดสูสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
แต่มีเหตุผลที่ทำให้ชาติสมาชิกสภาความร่วมมืออ่าวเปอร์เซีย (GCC) ซึ่งรวมถึง UAE และซาอุฯต้องรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯไว้ นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่าน
“แนวคิดเรื่องการแทนที่ด้วยระบบเปโตรหยวนหรือเปโตรยูโรยังคงเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม” เขากล่าว
อ้างอิงข้อมูล : Fortune.com