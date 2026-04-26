คลิกคลิป : การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชในอวกาศของจีนเข้าสู่ขั้นตอนปรับปรุงพันธุ์

เมล็ดพันธุ์พืชที่นำกลับจากอวกาศและเพาะเลี้ยงในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ได้แสดงลักษณะเด่นอันน่าทึ่ง หลังจากผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาหลายรุ่น งานวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ใหม่ของจีนกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ที่ถูกส่งกลับมายังโลกในปี 2024 ด้วยดาวเทียมทดลองนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของจีน "สือเจี้ยน 19" โดยนำไปปลูกที่ฐานเพาะพันธุ์ทางชีวภาพในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าวหย่าโจว เมืองซานย่า
ด้วยปริมาณแสงแดดและอุณหภูมิความอบอุ่นที่อุดมสมบูรณ์ของซานย่า รวมถึงระบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี นักวิจัยได้เพาะขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มาแล้วหลายรุ่น คัดกรองได้รุ่นที่มีลักษณะเด่น ทำให้โครงการนี้เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาพันธุ์ใหม่
ทั้งนี้ การเพาะพันธุ์ในอวกาศ หมายถึง การนำเมล็ดพันธุ์พืชไปไว้ในยานอวกาศและปล่อยให้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น รังสีในอวกาศ สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง และสุญญากาศ กระตุ้นให้เกิดการกลายพันทางพันธุกรรม
ที่มา : China Media Group