คลิกคลิป : จีนออกกฎระเบียบใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้ดียิ่งขึ้น

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน เหอ ยาตง กล่าวว่า แนวทางใหม่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซที่มีคุณภาพสูง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งของจีนได้เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยพลังขับเคลื่อน ศักยภาพด้านนวัตกรรม และความเปิดกว้างของอีคอมเมิร์ซ เพื่อรับใช้เศรษฐกิจที่แท้จริงได้ดียิ่งขึ้น
ในการแถลงข่าวที่ปักกิ่ง เหอ ยาตง กล่าวว่า อีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ การพัฒนาอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมที่กระตือรือร้น และสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย จีนรักษาตำแหน่งตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน
เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจที่แท้จริง จึงมีการเสนอมาตรการสำคัญหลายประการ รวมถึงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีคอมเมิร์ซ และการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซที่มีคุณภาพสูงโดยการส่งเสริมการบูรณาการช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์
ที่มา : China Media Group