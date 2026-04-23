คลิกคลิป : แคนตันแฟร์เปิดโซนจัดแสดงเทคโนโลยีโดรน สะท้อนศักยภาพเศรษฐกิจการบินเพดานต่ำของจีน

งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน (แคนตันแฟร์) ครั้งที่ 139 ที่เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) เปิดโซนจัดแสดงเทคโนโลยีโดรน เพื่อถ่ายทอดภาพความก้าวหน้าของ “เศรษฐกิจการบินเพดานต่ำ” ของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือ โดรนแบบโมดูลาร์ (modular drone) ซึ่งสามารถเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ตามภารกิจที่แตกต่างกันได้ เช่น ในภารกิจกู้ภัยฉุกเฉิน โดรนสามารถติดตั้งไฟส่องสว่างกำลังสูงและลำโพงเสียงดังพิเศษ เพื่อช่วยให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
อีกบริษัทนำเสนอโดรนขว้างอัจฉริยะ (smart throwable drone) ที่ติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถปล่อยถุงน้ำดับเพลิงได้พร้อมกัน 4 จุด ในการบินครั้งเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงแบบหลายตำแหน่ง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโดรนอัจฉริยะขนาดเล็ก (micro-intelligent drone) ที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจแฝงตัวในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและท้าทายสูง
Zhang Kai รองประธานบริษัท Guangzhou Chengzhi Intelligent Machinery Technology ผู้เข้าร่วมจัดแสดงเปิดเผยว่า บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญหลายด้านในโดรนรุ่นใหม่ เช่น การติดตั้งเลนส์เฟรสเนล (Fresnel lens) ในโดรนส่องสว่าง การติดตั้งลำโพงกำลังเสียงสูง และการบูรณาการระบบจ่ายไฟแรงดันสูง 400 โวลต์เข้ากับตัวโดรนเป็นรายแรกของโลก
นวัตกรรมเหล่านี้ ช่วยยกระดับสมรรถนะของโดรนให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย โดยบริษัทส่งออกโดรนไปยัง 52 ประเทศทั่วโลก ล่าสุด เริ่มมีคำสั่งซื้อโดรนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้จากอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และยุโรป
ที่มา : China Media Group