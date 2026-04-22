คลิกคลิป : ดอกโบตั๋นบานสะพรั่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนสู่เมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง

ฤดูใบไม้ผลิที่เมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับหลายพันล้านหยวนให้กับท้องถิ่น โดยทางการเมืองเหอเจ๋อเปิดให้บริการรถไฟและรถโดยสารพิเศษต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเทศกาลชมดอกโบตั๋นโดยเฉพาะ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ รถไฟท่องเที่ยว “Peony Express” ขบวน G2097 ที่ออกเดินทางจากเมืองชิงเต่า ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง ก็สามารถเดินทางถึงเมืองเหอเจ๋อได้อย่างสะดวก ผู้โดยสารกล่าวว่า วางแผนการเดินทางครั้งนี้มานาน โชคดีมากที่ได้ร่วมเทศกาลชมดอกโบตั๋น และได้โดยสารรถไฟขบวนพิเศษนี้ด้วย
ภายในขบวนรถไฟ ผู้โดยสารจะได้เพลิดเพลินกับการตกแต่งธีมดอกโบตั๋น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดอกโบตั๋น และร่วมกิจกรรม เช่น การตัดกระดาษ การปั้นตุ๊กตาแป้ง และการชิมขนมรสโบตั๋น
Xue Ping รองหัวหน้าสถานีรถไฟเหอเจ๋อตะวันออก ระบุว่า สถานีจัดบริการรถไฟชมดอกโบตั๋น พร้อมเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวก และผู้โดยสารยังสามารถใช้สิทธิ์เข้าชมสวนโบตั๋นในราคาพิเศษ
เมื่อเดินทางถึงเมืองเหอเจ๋อ นักท่องเที่ยวสามารถต่อรถโดยสารสายพิเศษ ที่เชื่อมต่อสถานีรถไฟกับสวนโบตั๋นสำคัญต่างๆ ได้โดยตรง Ding Suimin รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทขนส่งสาธารณะเหอเจ๋อเปิดเผยว่า มีการเพิ่มเที่ยวรถโดยสารพิเศษเกือบ 700 เที่ยว พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชมโบตั๋น 6 เส้นทาง
หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยม คือ สวนโบตั๋นเฉาโจว ซึ่งเป็นพื้นที่ชมดอกโบตั๋นหลักของเมือง โดยเมืองเหอเจ๋อมีสายพันธุ์โบตั๋นมากกว่า 1,300 สายพันธุ์ 9 กลุ่มสี และ 10 รูปแบบดอก
ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ “โบตั๋นอวกาศ” เกือบ 1,000 ต้น ซึ่งเพาะจากเมล็ดพันธุ์ที่เคยเดินทางไปกับยานอวกาศเสินโจว-3 เมื่อปี 2002 หลังการปลูกกว่า 2 ทศวรรษ ดอกโบตั๋นอวกาศแข็งแรงขึ้นและมีสีสันสดใสยิ่งกว่าเดิม
เมืองเหอเจ๋อยังพัฒนา “ห่วงโซ่อุตสาหกรรมโบตั๋นครบวงจร” มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่น้ำมันเมล็ดโบตั๋น แผ่นมาสก์บำรุงผิว และ มาสคอต “ตันตันไจ๋”
อุตสาหกรรมโบตั๋นเป็นหนึ่งในเสาหลักทางเศรษฐกิจของเมือง มีบริษัทที่เกี่ยวข้องมากกว่า 120 แห่ง ผลิตสินค้าได้มากกว่า 260 รายการ ในปีที่ผ่านมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 13,000 ล้านหยวน (59,800 ล้านบาท) และสร้างการจ้างงานกว่า 500,000 ตำแหน่ง
ที่มา : China Media Group