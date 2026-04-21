คลิกคลิป : หุ่นยนต์บริการได้รับความสนใจอย่างมากในงานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 139

หุ่นยนต์บริการได้รับความสนใจอย่างมากในงาน China Import and Export Fair (แคนตันแฟร์) ครั้งที่ 139 ที่เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ในโซนจัดแสดงหุ่นยนต์บริการ มีบริษัททั่วประเทศจีนกว่า 46 แห่ง นำเสนอเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หุ่นยนต์สี่ขา และโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์แบบ embodied intelligence
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ หุ่นยนต์เล่นแบดมินตัน ที่เปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานนี้ หุ่นยนต์สามารถโต้ลูกกับผู้เล่นมนุษย์ได้จริงด้วยระบบข้อต่อ 24 จุด ทีมงานผู้พัฒนาระบุว่า หุ่นยนต์ได้รับการฝึกด้วยเทคนิค reinforcement learning เริ่มจากการฝึกการเคลื่อนไหวของเท้า ทักษะการใช้ไม้แบดมินตัน ขณะที่ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วย AI ยังช่วยให้หุ่นยนต์สามารถติดตามวิถีลูกขนไก่และปรับปรุงประสิทธิภาพการเล่นได้อย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจ คือ สุนัขหุ่นยนต์ติดตั้งแขนกลแบบโมดูลาร์ ซึ่งทำงานร่วมกับระบบควบคุมอัจฉริยะ OpenClaw agent โดยสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ซับซ้อน ตรวจจับอุปกรณ์ไฟฟ้า และบำรุงรักษาได้ สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดถึง 64 กิโลกรัม
ภายในงาน มีการจัดแสดงหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น ทำงานบ้าน ฝังเข็ม เต้นแบบประสานจังหวะ และโต้ตอบกับมนุษย์
ข้อมูลจาก China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ระบุว่า การผลิตหุ่นยนต์บริการของจีนในปี 2025 มีจำนวนสูงถึง 18.58 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของจีนจึงกำลังขยายตลาดอย่างรวดเร็วไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป และตะวันออกกลาง
งานแคนตันแฟร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองกว่างโจวตั้งแต่ปี 1957 และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดสำคัญของแนวโน้มการค้าต่างประเทศของจีน โดยการจัดงานครั้งที่ 139 มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 เม.ย.-5 พ.ค.นี้
ที่มา : China Media Group