สีจิ้นผิงเรียกร้อง “เปิดช่องแคบฮอร์มุซ” ระหว่างคุยโทรศัพท์กับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย

“ช่องแคบฮอร์มุซควรเปิดฯให้เรือสัญจรผ่าน” ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย เจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ในช่วงบ่ายวันนี้ (20 เม.ย.) โดยเป็นครั้งแรกที่สีจิ้นผิงออกโรงกล่าวเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนับจากสงครามในอิหร่านระเบิดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การสนาทานานี้เป็นไปตามคำเชิญของเจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน
ระหว่างการสนทนา สีจิ้นผิงและมกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย สี จิ้นผิง ย้ำข้อเรียกร้องของจีนให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามโดยทันทีและอย่างครอบคลุม และแก้ไขข้อพิพาทผ่านแนวทางการเมืองและการทูต และควรเปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
นอกจากนี้ ผู้นำจีนยังสำทับถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 10 ปีของการสถาปนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศ จีนจะยิ่งทุ่มเทให้กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางยุทธศาสตร์ กระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติ ขยายการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ และต่อยอดความสัมพันธ์จีน–ซาอุฯ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอาหรับ
ด้าน เจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน กล่าวว่าซาอุดีอาระเบียได้กำหนดให้การพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังบั่นทอนความมั่นคงของประเทศรอบอ่าวอาหรับ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุปทานพลังงานโลกและเศรษฐกิจ ซาอุดีอาระเบียมุ่งมั่นผลักดันการแก้ไขความขัดแย้งผ่านการเจรจา และสกัดความตึงเครียดบานปลาย
พร้อมกันนี้ เจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ยังกล่าวว่า จีนนอกจากเป็นมหาอำนาจโลกที่มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในจุดยืนที่เป็นธรรมมาโดยตลอด ยังสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ด้านซาอุดีอาระเบียยินดียกระดับการสื่อสารและการประสานงานกับจีน เพื่อรักษาข้อตกลงการหยุดยิง ป้องกันความขัดแย้งปะทุขึ้นอีก ตลอดจนรับประกันความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงร่วมกันแสวงหาแนวทางเพื่อบรรลุเสถียรภาพระยะยาวของภูมิภาค
ที่มาข่าว สื่อทางการจีน