ฝึกหนักแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้! เด็กหญิง 5 ขวบ ตั้งใจฝึกศิลปะการต่อสู้หงเฉวียน ชาวเน็ตยกย่องให้เป็นว่าที่ &'ปรมาจารย์กังฟู&' คนถัดไป (มีคลิป)

สร้างความประทับใจให้ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก สำหรับ "หวงจื่อจวิน" เด็กหญิงวัย 5 ขวบ จากเม่าหมิง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผู้ตั้งใจฝึกฝนศิลปะการต่อสู้หงเฉวียน หรือที่เรียกว่า มวยสกุลหง หรือมวยหงกวน อันเป็นเอกลักษณ์ของจีนตอนใต้ แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อย หรือเสียน้ำตาก็ไม่หวั่น เรียกว่าพลังใจและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม!
ตามรายงาน พ่อของหนูน้อยเป็นทายาทของสำนักหงเฉวียน ทั้งยังเป็นถึงประธานสมาคมวิจัยหงเฉวียนแห่งเมืองเม่าหมิง ซึ่งเวลามีการฝึกซ้อม หนูน้อยก็จะติดสอยห้อยตามไปด้วย เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอสนใจศิลปะการต่อสู้ดังกล่าว และเริ่มฝึกฝนมาตั้งแต่ 3 ขวบ
ถึงจะยังเด็ก แต่ตารางฝึกของหวงจื่อจวิน ก็โหดมิใช่น้อย โดยวันจันทร์-พฤหัสบดี จะใช้เวลาฝึกประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนสุดสัปดาห์จะฝึกซ้อมมากกว่า 6 ชั่วโมง
แน่นอนว่า การฝึกศิลปะการต่อสู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องท่าทางที่มั่นคง การโจมตีที่ทรงพลัง ทักษะการใช้มือและแขนอันคล่องแคล่ว ตลอดจนการออกกระบวนท่าต่างๆ ล้วนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกครั้งที่ได้รับบาดเจ็บ หรือฝึกหนักจนมีน้ำตา หวงจื่อจวินก็จะบอกพ่อว่า ไม่เป็นไรและอดทนฝึกต่อไป
“เธอไม่ใช่เด็กที่มีพรสวรรค์ แต่มีความมุ่งมั่นพยายามในแบบที่เด็กวัยเดียวกันมักไม่มี” พ่อของหวงกล่าว พร้อมเสริมว่า ลูกสาวตัวน้อยตั้งใจมุ่งมั่นมากกว่าเขาเสียอีก
ด้านแม่ของหวงพยายามห้ามปราม เมื่อเห็นลูกฝึกหนัก แต่ก็ไม่เป็นผล
“ลูกสาวของฉันบอกว่าอยากสืบทอดศิลปะการต่อสู้หงเฉวียนร่วมกับพ่อของเธอ” แม่ของหวงกล่าว
อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ผู้เป็นพ่อมักโพสต์คลิปการฝึกซ้อมการเข้าร่วมการแสดง และการแข่งขันต่างๆ ที่แสนจะแข็งแกร่งและดุดันของลูกสาวลงบนโซเชียลอยู่บ่อยๆ ชาวเน็ตกว่า 550,000 คน เลยกลายเป็นแฟนคลับ คอยส่งกำลังใจและเอาใจช่วย พร้อมยกย่องหวงจื่อจวิน เป็นว่าที่ปรมาจารย์กังฟูคนใหม่ที่จะมาสืบทอดและตามรอย "หวงเฟยหง" ยอดฝีมือปรมาจารย์กังฟูระดับตำนาน ซึ่งเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้หงเฉวียน
ทั้งนี้ ปัจจุบัน หวงจื่อจวินกำลังเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างเข้มข้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Guangdong Martial Arts Elite Tournament ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
ที่มา : China martial arts prodigy, 5, often practises to point of tears is ready for May tournament (SCMP)