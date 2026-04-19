รถกงเต๊กหลบไป! ครอบครัวเศรษฐีจีนเล่นใหญ่ ฝังเบนซ์คันงาม พร้อมป้ายทะเบียน 8888 มูลค่าหลายล้าน ให้พ่อผู้ล่วงลับ (มีคลิป)

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโซเชียล! หลังมีครอบครัวเศรษฐีฝังรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) S450L มูลค่าประมาณ 1.1 ล้านหยวน (ประมาณ 5.5 ล้านบาท) ลงไปในหลุม เพื่อแสดงความกตัญญูและหวังว่าคุณพ่อวัย 70 ปีผู้ล่วงลับจะจากไปอย่างสู่สุคติ
โดยงานศพดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ในเมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง ตามรายงาน ผู้ตายเป็นนักสะสมรถหรูตัวยง ลูกๆ ของเขาจึงตั้งใจฝังรถของจริงแทนการเผากระดาษเงินกระดาษทอง รถกระดาษ หรือบ้านกระดาษต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกงเต๊กตามประเพณีและความเชื่อของชาวจีน
จากคลิปวิดีโอ รถเบนซ์สีดำ ป้ายทะเบียนเลขมงคล “8888” ที่คาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 250,000 หยวน (ประมาณ 1.25 ล้านบาท) ถูกฝังลงไปในหลุม ท่ามกลางชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบางรายยังนำอุปกรณ์มาช่วยเขี่ยดิน กลบรถด้วย ซึ่งสมาชิกในครอบครัวได้กล่าวขอบคุณ และแจกอั่งเปามูลค่า 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท) ให้เป็นการตอบแทน
อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งเตือนว่า การฝังรถที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ดินและน้ำเกิดการปนเปื้อน ทั้งยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นการโอ้อวดความร่ำรวย เช่น “ไร้สาระ! มัวสนใจแต่เรื่องชีวิตหลังความตาย แต่กลับไม่สนใจมลพิษที่ก่อขึ้นในโลกของคนเป็น” “การมอบความรักให้ในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ มีความหมายมากกว่าที่จะมาทำอะไรแบบนี้” และ “คนรวยที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบด้วยว่าพวกเขาทำผิดกฎหมายเรื่องอื่นๆ ด้วยหรือไหม? อย่างเช่นการหลีกเลี่ยงภาษี”
ทั้งนี้ หลังจากถูกสำนักงานกิจการพลเรือนท้องถิ่นตักเตือน ทางครอบครัวก็ได้ออกมาขอโทษ โดยมีรายงานว่า พวกเขาอาจต้องเสียค่าปรับ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขุดรถและฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ
ที่มา : China family buries luxury car as offering, prompting government reprimand, public apology (SCMP)