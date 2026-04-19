ที่ราบสูงเสฉวน-ถ้ำหินแกะสลักอันเย่ว์ ขึ้นแท่นจุดหมายฮิตของนักท่องเที่ยวไทย

ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนได้เดินทางไปสัมผัส "วัฒนธรรมปาสู่" ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยที่ราบสูงซื่อชวนฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีทิวทัศน์ธรรมชาติงดงาม และอำเภออันเย่ว์ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งมีหมู่ถ้ำหินแกะสลักอยู่มากมาย ได้กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
นิชา นักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่ง ได้เดินทางเยือนพื้นที่ชมวิวธารน้ำแข็งต๋ากู่ ซึ่งตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,860 เมตร ในอำเภอเฮยสุ่ย แคว้นปกครองตนเองอาป้าของมณฑลซื่อชวน และเชยชมภาพยอดเขาหิมะเรียงรายอยู่ตรงหน้าอย่างประทับใจ โดยนิชาเล่าว่าพวกเพื่อนชาวจีนแนะนำให้มาที่นี่ พอมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็พบว่าสวยน่าทึ่งจริงๆ
ธารน้ำแข็งต๋ากู่จัดเป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลน้อยที่สุด มีพื้นที่กว้างขวางที่สุด และมีอายุน้อยที่สุดในโลก โดยยอดเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ แมกไม้และสัตว์ป่าหายาก รวมถึงวัฒนธรรมทิเบต ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมากทุกปี
เมื่อเร็วๆ นี้ พื้นที่ชมวิวธารน้ำแข็งต๋ากู่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนรับรองนักท่องเที่ยวและรายละเอียดการบริการต่างๆ เช่น เพิ่มป้ายข้อมูลหลายภาษา เปิดช่องทางบริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจัดสรรมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่สื่อสารได้หลายภาษา เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นได้ดียิ่งขึ้น
อำเภออันเย่ว์ของมณฑลซื่อชวนเป็นอำเภอแห่งโบราณวัตถุของจีน บ้านเกิดแห่งศิลปะการแกะสลักหินของจีน มีวัดถ้ำหินแกะสลักอยู่มากกว่า 500 แห่ง ผลงานหินแกะสลักบนหน้าผาจากยุคราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งกว่า 1 แสนชิ้น ผลงานจารึกอักษรโบราณบนหน้าผาเกือบ 4 แสนตัว ทำให้ได้รับยกย่องเป็นจุดสูงสุดของศิลปะถ้ำหินแกะสลักยุคหลังของจีน
จางเผิงไห่ หนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวไทย 15 คน ซึ่งเยือนวัดว่อโฝ พื้นที่ชมวิวถ้ำหินแกะสลักหยวนเจวี๋ย และศูนย์นิทรรศการดิจิทัลถ้ำหินแกะสลักในอำเภออันเย่ว์เมื่อวันพุธ (15 เม.ย.) ประทับใจกับความยิ่งใหญ่ของพระนอนแกะสลักบนหน้าผาความยาว 21.3 เมตร รวมถึงพระโพธิสัตว์แกะสลักจากยุคราชวงศ์ซ่งเหนือ 12 องค์ และพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักที่ดูสง่างาม
ส่วนศูนย์นิทรรศการดิจิทัลถ้ำหินแกะสลักแห่งอันเย่ว์ ซึ่งเปิดทำการเดือนพฤษภาคม 2025 ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลองสามมิติ ความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อนำเสนอผลงานหินแกะสลักอันวิจิตรงดงาม โดยปรัชญา วงศ์วารี นักท่องเที่ยวชาวไทย เผยว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน ทำให้รู้สึกราวกับย้อนเวลากลับไปยุคจีนโบราณ
อนึ่ง การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนชาวจีนและชาวไทยสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยอานิสงส์จากนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งกันและกัน และมณฑลซื่อชวนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยข้อมูลสถิติระบุว่ามณฑลซื่อชวนรับรองชาวต่างชาติเดินทางเข้า-ออกกว่า 1.72 ล้านครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นชาวไทย 3.89 แสนครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.4 เมื่อเทียบปีต่อปี
