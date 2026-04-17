“จีน-เวียดนาม สุดชื่นมื่น!“ VietJet เช่าเครื่องบิน C909, 10 ลำ ช่วยเร่งสปีดเครื่องบินจีนบุกตลาดแข่งกับแอร์บัส-โบอิ้ง

สายการบินโลว์คอสของเวียดนาม VietJet Air แถลงการณ์ลงนามสัญญาเช่าเครื่องบินโดยสาร C909 ที่ผลิตในจีน จำนวนสูงสุดถึง 10 ลำ หลังจากที่ประกาศเปิด 5 เส้นทางบินใหม่ระหว่างเมืองต่างๆในจีนและเวียดนาม
VietJet แถลง (16 เม.ย.) ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับ SPDB Financial Leasing ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Shanghai Pudong Development Bank เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเครื่องบินดังกล่าวผ่านรูปแบบสัญญาเช่าดำเนินงาน (operating lease)
VietJet ยังประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ 5 เส้นทางระหว่างจีนและเวียดนาม ได้แก่ ฮานอย-หังโจว, ฮานอย-เอินซือ, ฮานอย-หวงซัน, โฮจิมินห์ซิตี้-กุ้ยหลิน, และโฮจิมินซิตี้-หวงซัน
“ด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นกลุ่มการบินข้ามชาติ VietJet กำลังขยายเครือข่ายเที่ยวบินระหว่างประเทศและลงทุนในฝูงบินที่ทันสมัย” สายการบินระบุ พร้อมเสริมว่าธนาคารจีน “มีบทบาทสำคัญในการออกแบบโครงสร้างการเช่าและข้อตกลงทางการเงินสำหรับเครื่องบิน”
ทั้งนี้ โต เลิม เยือนจีนเป็นเวลาสี่วัน (14-17 เม.ย.) หลังจากที่เขาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามอีกสมัยเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศแบบสายฟ้าแลบและไม่ค่อยเกิดขึ้นในทางปฏิบัติการทูต ความเคลื่อนไหวของโต เลิม ซึ่งนั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วยนั้น สะท้อนชัดเจนว่าเวียดนามกำหนดให้การพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
สำหรับเครื่องบินโดยสาร ลำตัวแคบ 909 ผลิตโดยบริษัทการบินจีนโคแมค (Commercial Aircraft Corporation of China ชื่อย่อ Comac) โคแมคมีเป้าหมายสลายการครอบงำตลาดเครื่องบินโลกของแอร์บัส (Airbus) และโบอิ้ง (Boeing) แต่จนถึงขณะนี้คำสั่งซื้อเครื่องบินของโคแมคส่วนใหญ่มาจากสายการบินภายในประเทศจีน และบริษัทขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม กัมพูชา บรูไน ลาว และอินโดนีเซีย
ที่มาข่าว กลุ่มสื่อจีน