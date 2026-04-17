ปักกิ่งไม่ทน ! 20 นักวิชาการจีนถูกสหรัฐฯ คุกคาม ออกประกาศเตือนพลเมืองไปอเมริกาเสี่ยงไม่ปลอดภัย

กระทรวงการต่างประเทศของจีน สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลจีนในสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศเตือนพลเมือง ที่วางแผนเดินทางไปสหรัฐฯในช่วงนี้ ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเข้าประเทศผ่านทางสนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา
การออกประกาศเตือนเมื่อวันพฤหัสฯ ( 16 เม.ย.) ได้หยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ กับนักวิชาการจีนราว 20 คน ขณะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรและพิทักษ์ชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) ที่สนามบินแห่งนี้ สอบสวนอย่างไม่สมเหตุสมผล และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ แม้ว่าบุคคลเหล่านี้ถือวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่หมดอายุก็ตาม
ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในบัญชี WeChat ของกรมกิจการกงสุลระบุว่า เนื่องจากมีเหตุการณ์การตั้งคำถามด้วยเจตนาร้ายและคุกคามนักวิชาการชาวจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่สนามบินดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศของจีน สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลจีนในสหรัฐฯ จึงขอให้พลเมืองควรเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัย ตรวจสอบกฎระเบียบการเข้าประเทศสหรัฐฯ ล่วงหน้าและเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อม นอกจากนั้น หากถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ สอบถามก็ควรตอบอย่างใจเย็นและมีเหตุผล
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จีนเพิ่งเรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ สอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนายหวัง ตันฮ่าว นักวิจัยหลังปริญญาเอกด้านเซมิคอนดักเตอร์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน หลังจากมีผู้พบร่างนักวิจัยชาวจีนผู้นี้ตกลงมาจากอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย
โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันยืนยันว่า เขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย หลังจากถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เรียกตัวไปสอบสวนไม่นาน พร้อมกับเรียกร้องให้นักศึกษาชาวจีนในสหรัฐฯ “เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย” และ “รับมือกับการดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ อย่างเหมาะสม”
ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า นักวิจัยผู้นี้อาจเผชิญแรงกดดันจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยระบุว่าสหรัฐฯ ต้องยุติ “การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ” ซึ่งทำให้นักศึกษาและนักวิชาการชาวจีนต้องเผชิญกับ “การสอบสวนที่ไม่มีเหตุผลอันควร” และ “การคุกคาม”
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / NBC News