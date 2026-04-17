xs
xsm
sm
md
lg

สาวจีนวีนใส่พนักงานร้านถ่ายเอกสาร เจ้าของร้านสุดทน ตะโกนทีเดียวได้สติทันที!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สาวจีนวีนใส่พนักงานร้านถ่ายเอกสาร เจ้าของร้านสุดทน ตะโกนทีเดียวได้สติทันที! (ภาพจาก : สื่อจีน)
หญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปใช้บริการร้านถ่ายเอกสารในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) อย่างไรก็ตาม เธอเรียกร้องให้พนักงานช่วยจัดเรียงเอกสารให้ ทว่าพอถูกพนักงานปฏิเสธก็ดันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ปรี๊ดแตกขึ้นมากลางร้าน

โดยกล้องวงจรปิดเผยภาพสาวคนดังกล่าวที่สวมหมวกสีขาวและหน้ากากอนามัย เข้ามาพรินต์เอกสาร หลังจากพรินต์เสร็จเธอก็ขอให้พนักงานช่วยจัดเรียงเอกสารให้

แม้พนักงานจะแจ้งแล้วว่า พวกเธอช่วยดูแลแค่เรื่องการพรินต์เอกสารเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยคัดแยก จัดเรียง หรือเข้าเล่มให้ ทว่าสาวคนนี้กลับไม่สนใจ ยืนกรานที่จะให้พนักงานทำตามที่เธอต้องการให้จงได้ ซึ่งพอถูกพนักงานปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอก็หงุดหงิดและโวยวายออกมา

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ยิ่งได้ยินชายเจ้าของร้าน ปกป้องพนักงานด้วยการย้ำว่าพนักงานไม่ได้มีหน้าที่ช่วยลูกค้าทำอย่างอื่น นอกเหนือจากถ่ายและพรินต์เอกสาร เธอก็มีท่าทีคลุ้มคลั่ง ส่ายหัวไปมาอย่างรุนแรง ก่อนที่จะกรี๊ดออกมาและพูดว่า "น่ารำคาญจริงๆ ฉันทนไม่ไหวแล้ว!"

"ออกไป!" "อย่ามาทำตัวบ้าๆ บอๆ ที่นี่!" ชายเจ้าของร้านตะโกนใส่เธอเสียงดังลั่น ทำเอาหญิงคนนี้ได้สติ และพูดเสียงอ่อยๆ ว่า "ฉันไม่ได้บ้า" จากนั้นก็ตื๊อให้พนักงานช่วยเธอจัดเอกสารอีกครั้ง

(ภาพจาก : สื่อจีน)
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมเจ้าของร้านที่ปกป้องลูกน้องตัวเอง พร้อมตำหนิหญิงสาวที่เอาแต่ใจ เช่น "เถ้าแก่ที่ดี คือ เถ้าแก่ที่ปกป้องลูกน้อง" "ข้างนอกไม่มีใครตามใจคุณหรอกนะ" "ถ้าอยากให้ช่วย ก็จ่ายเงินเพิ่มสิ" "เธอกำลังจะคลั่ง แต่ถูกเถ้าแก่ดุ เลยรู้สึกตัว" "อารมณ์อ่อนไหวแบบนี้ รับมือกับความล้มเหลวไม่ได้หรอก" "ฮ่องเต้ซินโดรม" และ "เวลากินข้าวต้องให้ป้อนด้วยไหม?"

คลิกชมคลิปในข่าว
四川野蛮女店舖打印后要求代归类 霸气老板拒绝：出去

ที่มา : 打印后要求帮忙分类遭拒　女子失控尖叫被老板吼“出去！”

