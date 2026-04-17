สาวจีนวีนใส่พนักงานร้านถ่ายเอกสาร เจ้าของร้านสุดทน ตะโกนทีเดียวได้สติทันที!

หญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปใช้บริการร้านถ่ายเอกสารในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) อย่างไรก็ตาม เธอเรียกร้องให้พนักงานช่วยจัดเรียงเอกสารให้ ทว่าพอถูกพนักงานปฏิเสธก็ดันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ปรี๊ดแตกขึ้นมากลางร้าน
โดยกล้องวงจรปิดเผยภาพสาวคนดังกล่าวที่สวมหมวกสีขาวและหน้ากากอนามัย เข้ามาพรินต์เอกสาร หลังจากพรินต์เสร็จเธอก็ขอให้พนักงานช่วยจัดเรียงเอกสารให้
แม้พนักงานจะแจ้งแล้วว่า พวกเธอช่วยดูแลแค่เรื่องการพรินต์เอกสารเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยคัดแยก จัดเรียง หรือเข้าเล่มให้ ทว่าสาวคนนี้กลับไม่สนใจ ยืนกรานที่จะให้พนักงานทำตามที่เธอต้องการให้จงได้ ซึ่งพอถูกพนักงานปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอก็หงุดหงิดและโวยวายออกมา
ยิ่งได้ยินชายเจ้าของร้าน ปกป้องพนักงานด้วยการย้ำว่าพนักงานไม่ได้มีหน้าที่ช่วยลูกค้าทำอย่างอื่น นอกเหนือจากถ่ายและพรินต์เอกสาร เธอก็มีท่าทีคลุ้มคลั่ง ส่ายหัวไปมาอย่างรุนแรง ก่อนที่จะกรี๊ดออกมาและพูดว่า "น่ารำคาญจริงๆ ฉันทนไม่ไหวแล้ว!"
"ออกไป!" "อย่ามาทำตัวบ้าๆ บอๆ ที่นี่!" ชายเจ้าของร้านตะโกนใส่เธอเสียงดังลั่น ทำเอาหญิงคนนี้ได้สติ และพูดเสียงอ่อยๆ ว่า "ฉันไม่ได้บ้า" จากนั้นก็ตื๊อให้พนักงานช่วยเธอจัดเอกสารอีกครั้ง
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมเจ้าของร้านที่ปกป้องลูกน้องตัวเอง พร้อมตำหนิหญิงสาวที่เอาแต่ใจ เช่น "เถ้าแก่ที่ดี คือ เถ้าแก่ที่ปกป้องลูกน้อง" "ข้างนอกไม่มีใครตามใจคุณหรอกนะ" "ถ้าอยากให้ช่วย ก็จ่ายเงินเพิ่มสิ" "เธอกำลังจะคลั่ง แต่ถูกเถ้าแก่ดุ เลยรู้สึกตัว" "อารมณ์อ่อนไหวแบบนี้ รับมือกับความล้มเหลวไม่ได้หรอก" "ฮ่องเต้ซินโดรม" และ "เวลากินข้าวต้องให้ป้อนด้วยไหม?"
四川野蛮女店舖打印后要求代归类 霸气老板拒绝：出去
ที่มา : 打印后要求帮忙分类遭拒 女子失控尖叫被老板吼“出去！”